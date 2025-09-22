Palencia se prepara para brindar en la II Feria de la Cerveza Artesanal del 25 al 28 de septiembre

Palencia cierra el mes de septiembre con sabor artesanal. Del 25 al 28 de septiembre, el Parque del Salón se transformará en el punto de encuentro para los amantes de la cerveza, la música en directo y la gastronomía con la celebración de la II Feria de la Cerveza Artesanal. Una propuesta al aire libre, gratuita y pensada para todos los públicos.

El evento, organizado con el impulso del Ayuntamiento de Palencia a través de la Agencia de Desarrollo Local, reunirá a más de 10 cerveceras artesanas de distintas regiones, junto a 7 Food Trucks, propuestas de artesanía local, conciertos de bandas palentinas y artistas locales y actividades tanto para adultos como para niños.

"Queremos que Palencia se llene de vida, de sabores y de cultura. Esta feria es una apuesta por el ocio de calidad, por el comercio local y por el talento que tenemos cerca. El objetivo es doble: dinamizar el centro de la ciudad y dar visibilidad al trabajo de pequeños productores, artesanos y artistas locales. Un plan de puente perfecto que combina ocio, cultura y apoyo al comercio de cercanía", ha señalado la concejala de Impulso Económico, Judith Castro.

Cuatro días de música, sabor y entretenimiento

La feria arrancará el jueves 25 de mayo a las 19:00 h con la inauguración oficial y la presentación de las cerveceras.

El viernes 26, la jornada comenzará a las 13:00 h con la apertura de barras y puestos. A las 14:00 h, se celebrará la primera Sesión Beer-mú. Por la noche, a las 22h, subirá al escenario el grupo palentino DABUTTY.

El sábado 27, el festival abrirá de nuevo a las 13:00 h, con otra sesión vermutera y, por la tarde, un taller infantil de creación de chapas (19:00 h) para que los más pequeños también participen. El día se cerrará con el concierto del grupo local BOOP SHOW.

El domingo 28, contará con el curso de elaboración de cerveza artesanal impartido por Cervezas Yesta. La programación incluirá también un concurso a la mejor etiqueta, mejor cerveza y mejor Foodtruck, con entrega de premios y música en directo hasta las 22:30 h, momento en que se clausurará oficialmente esta segunda edición.