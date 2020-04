Palencia lidera el crecimiento del paro en Castilla y León

No sólo el coronavirus está golpeando a la salud, también a nuestra economía. Hoy hemos conocido los datos del paro y como se pueden imaginar las cifras son muy malas. En comparación al mes de febrero, Palencia lidera el incremento del paro con un aumento del 8’58%, 780 desempleados más, dejando la cifra de parados en 9872. También somos líderes en la comparativa interanual con una subida del 6’415%y 595 desempleados más. El secretario provincial de UGT en Palencia, Julián Martínez, "afirma que la pérdida de tan alta de empleo en nuestra provincia se debe a que Palencia tiene una alta temporalidad en los contratos".

Hay que recordar, según apunta a Onda Cero el secretario provincial de UGT, que los trabajadores afectados por ERTE’s, unos 7200 hasta ayer miércoles, no pasan a incluirse en la lista del paro al ser considerados no parados ya que no están trabajando pero siguen cotizando a la Seguridad Social. Si hablamos de la afiliación a la Seguridad Social, Palencia también lidera el descenso interanual con una bajada del 1’03% y 654 afiliados menos. Respecto al mes de febrero, durante marzo el descenso fue del 3’74%.