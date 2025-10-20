(ICAL) Palencia se erige como capital del periodismo de proximidad con una jornada nacional de innovación y reflexión. La Jornada de Periodismo de Proximidad, organizada por CLABE (Club Abierto de Editores de España) y Grupo Invierte, reunirán el próximo miércoles 29 de octubre a profesionales, académicos y autoridades para defender el valor del periodismo local como pilar de la democracia, la memoria colectiva y el servicio público. El evento, que se celebrará en el Salón de Actos del Centro Cultural Provincial, cuenta con el apoyo de la Diputación de Palencia, la Junta, Google, CEDRO y CCOO.

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, destacó el "enorme éxito" del XVIII Congreso de Editores celebrado en la misma sede el año pasado y celebrando que Palencia vuelva a ser elegida para esta iniciativa. "El periodismo de proximidad es clave como herramienta de servicio público, conexión con el territorio, preservación de la memoria colectiva y defensa de la democracia", afirmó Armisén, subrayando que "somos los notarios de lo que pasa cerca, de personas que conocemos y lugares que pisamos a diario". La jornada, añadió, sitúa a Palencia en el debate nacional sobre medios de comunicación.

Por su parte, el director general de CLABE, Juan Zafra, definió el evento como una "reivindicación del periodismo que sirve a los ciudadanos en sus decisiones diarias". CLABE, única asociación de editores integrada en CEOE y CEPYME, y miembro fundador de la European Independent Media Publisher, enfatizó su rol en las 21 estrategias nacionales de país como "eje vertebrador de la democracia".

Asimismo, el director del Grupo Invierte, Sergio Lozano, detalló el programa, dividido en cuatro mesas que combinan testimonios reales con análisis innovadores. La primera mesa abordará la vida en pueblos y comarcas de Castilla y León con voces como Sergio García de Soria Noticias, Cristina Álvarez de Valladolid Plural, Juan Carlos López de El Día de Salamanca y Andrea Benito, freelance de la montaña palentina, moderados por el director de Radio Guardo, Manuel dos Santos.

La segunda se dedicará a las nuevas narrativas digitales –podcasts, vídeo y redes– con Ricardo Domínguez, presidente de la Academia del Audio; Rubén González de Noticias Ilustradas; Marina Cámez, influencer de viajes premiada por Forbes en 2019; y Ricardo Gutiérrez, analista de comunicación de la Policía Nacional con 1.000 millones de alcance, moderados por Marisol Sález, responsable de comunicación de CLABE y autora de 16 libros.

La tercera mesa contará con Luis Collado, responsable de Google Noticias en España, quien presentará en primicia exclusiva su nuevo modelo de IA para combatir herramientas como ChatGPT. Finalmente, la cuarta mesa será un diálogo sobre libertad informativa y medios locales con Arsenio Escolar, fundador de Archivetas, moderado por Camino y Vars de la Asociación de Periodistas de Huesca. La jornada será presentada por la directora de contenidos de Grupo Invierte y PaCO Magazine, Aida Acítores.

Lucía Méndez, segundo Premio de Periodismo Luis María Rivas

La periodista Lucía Méndez, nacida en Palacio de Sanabria (Zamora) y actual redactora-jefa de Opinión en el diario El Mundo, fue galardonada con el segundo Premio de Periodismo Luis María Rivas, un reconocimiento a su trayectoria en el periodismo de proximidad. El premio, convocado por las Jornadas de Periodismo de Proximidad, amplía por primera vez su ámbito geográfico de Palencia a toda Castilla y León, destacando el compromiso de Méndez con la región.

Méndez comenzó su andadura profesional en El Correo de Zamora, continuó en El Norte de Castilla, la Cadena SER y el Diario 16. En 1989, formó parte del equipo fundador de El Mundo, donde consolidó su posición como voz crítica y referente. Además, es docente de periodismo en la universidad y tertuliana habitual en programas de televisión y radio.

La entrega oficial tendrá lugar el 29 de octubre durante la clausura de las Jornadas de Periodismo de Proximidad en Palencia, donde Méndez estará presente para recibir el premio de manos de los organizadores.