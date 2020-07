El Palencia Baloncesto pasa a denominarse "Destino Palencia"

“Destino Palencia”. Este será el nombre con el que el Palencia Baloncesto dispute la próxima liga leb Oro tras conocerse que el Ayuntamiento de Palencia y la Diputación serán los patrocinadores principales del club colegial.

Cada administración aportará 130.000 euros del convenio anual a los que habrá que sumar otros 30.000 euros que cada institución dará en concepto de patrocinio. La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, afirma que en unos momentos tan delicados "había que estar al lado" del conjunto colegial por su "importancia social y su buena gestión", siendo necesario que el proyecto continúe.

Tanto el Ayuntamiento de Palencia como la Diputación destacan que con este patrocinio, además de permitir que el club colegial siga manteniéndose en la liga leb oro, se dará a conocer Palencia por todo el país como apuntaba el alcalde de Palencia, Mario Simón.

Desde el Palencia Baloncesto han querido agradecer el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento y la Diputación en una temporada en la que "hay incertidumbre sobre el aforo" y en la que el Chocolates Trapa había dejado de ser el patrocinador principal.

El vicepresidente del Palencia Baloncesto, Fernando Martínez Zulaica, afirma que esta temporada "el presupuesto se reducirá en un 30%".

Al no existir certeza sobre cómo será el aforo la próxima temporada, desde el club colegial no saben si habrá campaña de abonados o la manera de compensar los partidos que los socios no pudieron disfrutar la pasada temporada.