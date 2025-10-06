Palencia acogerá tres partidos de los Castilla y León Iberians en la Rugby Europe Super Cup

Palencia se convertirá este otoño en el epicentro del rugby regional y nacional al acoger tres partidos oficiales de los Castilla y León Iberians dentro de la Rugby Europe Super Cup, una de las competiciones internacionales de referencia de este deporte.

La iniciativa se presentó en rueda de prensa con la presencia de Pedro Sardina, de la junta directiva de la Real Federación Española de Rugby, Pablo Pérez, manager de la Federación, David Calvo, vicepresidente del Palencia Rugby Club, y Orlando Castro Trigueros, concejal de Actividad Físico-Deportiva y Salud del Ayuntamiento de Palencia. Además, en el acto participaron jugadores de la selección, que respaldaron con su presencia la importancia del evento.

Los encuentros se celebrarán en el Campo Municipal de la Nueva Balastera en las siguientes fechas:

· 10 de octubre: contra Brussels Devils (Bélgica)

· 24 de octubre: frente a Romania Wolves

· 5 de diciembre: frente a Bohemia Warriors

Las entradas ya están a la venta a un precio popular de 10 euros, con la bonificación de que por cada entrada de adulto podrán acceder gratuitamente hasta dos niños (hasta 14 años), facilitando así el acceso de las familias a un espectáculo deportivo de primer nivel.

Durante la presentación, el concejal Orlando Castro subrayó que “la celebración en Palencia de estos tres partidos es una magnífica noticia que sitúa a nuestra ciudad en el mapa del rugby europeo. Queremos que el rugby tenga aquí un espacio estable y de futuro. Prueba de ello es que la propia federación de rugby ha adaptado la distancia entre palos en el campo de la balastera para la celebración de encuentros de primer nivel”

El edil destacó también la conexión de este acontecimiento con el futuro de las infraestructuras deportivas de la ciudad:

“Este hito llega en un momento muy especial, ya que en 2026 será una realidad el nuevo campo de rugby, gracias a los Fondos EDIL de financiación europea. Se trata de una infraestructura moderna que no solo potenciará el rugby en Palencia, una disciplina deportiva que transmite valores tan importantes como el compañerismo, el respeto y el esfuerzo colectivo”.

Más allá del ámbito deportivo, la celebración de estos partidos supondrá un impacto económico y turístico positivo para Palencia, con la llegada de jugadores, equipos técnicos, árbitros y aficionados, lo que dinamizará la hostelería, la restauración y la oferta hotelera local, proyectando la imagen de la ciudad a nivel nacional e internacional.

Con la llegada de estos encuentros internacionales y la futura construcción del campo de rugby, Palencia reafirma su compromiso con el deporte, la salud y el futuro de los jóvenes, consolidándose como una ciudad capaz de atraer y acoger competiciones deportivas de primer nivel.