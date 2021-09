Palencia acogerá la primera edición de la carrera Saborea-PMD el 10 de octubre

Hoy se ha presentado la primera edición de la carrera Saborea-PMD, organizada por el Ayuntamiento de Palencia a través del Patronato Municipal de Deportes y la empresa de distribución, Saborea, que se celebrará el próximo domingo día 10 de octubre.

Esta prueba contará con dos modalidades. En primer lugar, una legua de 5.550 metros, que comenzará a partir de las 11:45, y otra carrera de 10km, a partir de las 12:00, esta última homologada por la Real Federación Española de Atletismo. Para ambas carreras se ha dispuesto un circuito completamente llano y asfaltado, al que habrá que dar una sola vuelta, con salida en la Avda. Cardenal Cisneros y meta en el interior de la pista del Campo de la Juventud.

Las inscripciones, que tienen un coste de 10 euros, podrán realizarse hasta las 12:00 horas del próximo día 8 de octubre en la dirección: www.10ksaboreapmd.com. Las inscripciones se abonarán mediante plataforma de pago al realizar la inscripción, o realizando un ingreso, transferencia bancaria o pago en cualquier oficina de CaixaBank en el número de cuenta ES63 2100 6293 32 0100133321, Titular de la cuenta Club Deportivo Atletismo Cuatro Cantones, debiendo figurar como concepto “nombre y apellidos del corredor”. De tal forma, la inscripción, que está abierta a todos los mayores de 16 años, no será definitiva hasta que no se haya realizado el pago.

Habrá trofeos consistentes en una ilustración única de la carrera, realizada por el prestigioso ilustrador y humorista gráfico, José María Nieto González, y un regalo SABOREA para los tres primeros clasificados de todas las categorías individuales, tanto masculino como femenino, comprendidas por Senior, Máster 35, 45 y 55; así como al primer equipo masculino y femenino, que en su caso deberán inscribirse con el mismo nombre de club, puntuando los tres primeros atletas por puestos a la llegada a meta. Estos premios se otorgarán tanto en la legua como en el 10K.

La entrega de dorsales se realizará en las instalaciones del Campo de la Juventud, el sábado día 09 de octubre de 2021 de 17:30 a 20:00 horas, y el domingo 10 de octubre de 2021 de 09:00 a 11:30 horas. Asimismo, se entregarán unos regalos conmemorativos de la carrera al tiempo que se obtengan los dorsales, a saber: una camiseta técnica, una braga técnica de cuello y una pulsera de silicona.

Las carreras 10K y LEGUA SABOREA PMD 2021 son dos carreras abiertas a la participación de quien lo desee, bien sea atleta federado o no, y extranjeros con permiso RFEA, atendiendo a las diferentes categorías establecidas, siempre que estén correctamente inscritas en tiempo y forma.

Desde la organización recuerdan que serán automáticamente descalificados de la prueba todos los corredores que manipulen el dorsal o el 'chip'; no realicen el recorrido completo; no lleven su dorsal original en el pecho durante todo el recorrido; alteren u oculten la publicidad del dorsal; no corran con el dorsal original asignado para esta edición o entren en meta sin el dorsal; presten o faciliten su dorsal (de esta u otra edición) a otros corredores; no pasen todos los puestos de control establecidos por la organización (chip u otro tipo); no atiendan a las instrucciones de la organización. De ser así, los corredores descalificados perderán automáticamente toda opción a los premios. Igualmente, aquellos que no respeten cualquiera de los puntos existentes en el reglamento específico publicado referente a las restricciones COVID-19.

Estamos ante una prueba tradicional que, reconocida por la Real Federación Española de Atletismo que permite correr a federados y aficionados al mismo tiempo disfrutando de los paisajes que ofrece nuestra ciudad, y que regresa tras este año tan complicado, indicó el concejal de Deportes, Víctor Torres. Del mismo modo, el edil agradeció a Saborea por “seguir teniendo interés en organizar una prueba que hasta ahora había puesto en marcha Miguel Ángel Requena”.