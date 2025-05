Palencia acogerá el 15 de noviembre la carrera ‘3x7 Ciudad de Palencia’ con un nuevo circuito urbano homologado

Palencia celebrará el próximo 15 de noviembre de 2025 una de sus grandes citas del calendario deportivo: la prueba ‘3x7 Ciudad de Palencia’, que ofrecerá a los participantes la posibilidad de elegir entre tres distancias (7K, 14K y 21K) sobre un nuevo circuito completamente urbano, llano y asfaltado, homologado por la Real Federación Española de Atletismo.

La competición, organizada por el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Palencia junto con los clubes de atletismo Cuatro Cantones, Puentecillas, Corriendo por Palencia y RunvaSport, y con la colaboración de la Universidad de Valladolid (Campus de Palencia), supone un nuevo impulso al deporte en la ciudad.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición será la celebración del Kilómetro Inclusivo, un recorrido de 1.000 metros con salida en la Avenida Cardenal Cisneros y meta en las pistas de atletismo del Campo de la Juventud, dirigido a fomentar la participación de personas con diversidad funcional y visibilizar el valor del deporte como herramienta de integración.

El concejal de Actividad Físico-Deportiva y Salud, Orlando Castro, ha subrayado que “esta prueba no solo representa una gran fiesta del atletismo para nuestra ciudad, sino también un reflejo del modelo deportivo que estamos construyendo en Palencia: participativo, inclusivo y orientado al bienestar. Queremos que todo el mundo, independientemente de su nivel o condición, sienta que tiene un espacio para disfrutar del deporte”. Castro también ha remarcado el valor estratégico del nuevo circuito urbano que “contar con un trazado homologado es clave para atraer a más atletas y consolidar a Palencia como un referente en pruebas de calidad. Pero, además, ponemos en valor el espacio urbano como escenario de vida activa y saludable, algo esencial en nuestra política de ciudad saludable”.

Los dorsales se podrán recoger única y exclusivamente en la zona habilitada de la instalación deportiva Campo de la Juventud el viernes 14 de noviembre de 17:00 a 20:00 horas y el sábado 15 de noviembre de 12:00 a 16:30 horas. Para retirar el dorsal es obligatorio presentar el justificante de inscripción (en papel o descargado en el dispositivo móvil) y el DNI, pasaporte o licencia federativa. En caso de no poder recogerlo en persona, se puede entregar una autorización previamente firmada a un tercero con la documentación necesaria (justificante de inscripción y foto del DNI). No se entregarán dorsales a aquellos que no cumplan con estos requisitos. Las tres pruebas empiezan y terminan en los lugares de salida y meta anteriormente indicados, con tres horarios diferentes: 7K-18:30 h, 14K-18:00 h y 21K-17:30 h.

Las inscripciones están ya abiertas hasta el 11 de noviembre a través de www.mediadepalencia.com y www.pmdpalencia.com. Se espera la participación de 1.500 corredores y corredoras, con premios para los primeros clasificados en cada categoría, el mejor club, y distinciones especiales para los mejores atletas locales. Además, todos los corredores inscritos entrarán en un especial sorteo que se llevará a cabo una vez finalice la prueba. Palencia se prepara así para vivir una jornada donde el esfuerzo, la convivencia y la salud volverán a cruzar la meta juntos.