PAHAP muestra su decepción tras la reunión mantenida con el Ayuntamiento de Palencia

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palencia mantenía ayer un encuentro con representantes de numerosos sectores afectados por las medidas restrictivas. Allí se trasladó las medidas que tiene previsto aplicar para mitigar la grave situación económica que están sufriendo muchos profesionales de la capital. Uno de esos sectores es el de la hostelería. Desde la Plataforma de Afectados de Hostelería y Afines de Palencia califican la reunión como decepcionante. Aquí les dejamos el comunicado enviado a los medios de comunicación:

"Decepción:

Esa es la palabra que resume la reunión a la que fueron citados por el Ayuntamiento capitalino, los sectores afectados por la pandemia entre los que se encontraba LA PLATAFORMA DE AFECTADOS DE HOSTELERIA Y AFINES DE PALENCIA Y PROVINCIA (les recordamos compuesto por más de 700 personas vinculadas)

Después de las reuniones que compañeros de la plataforma mantuvieron con las instituciones locales y grupos políticos en los últimos días, el balance es decepcionante.

Decepcionante es que después de meses sigamos en el mismo punto. Inexistentes ayudas del Gobierno Central (mas allá de los ERTES para evitar hacer record de parados) mientras siguen mirando a otros temas nada importantes en estos tiempos y ninguneándonos, miserables apoyos de la junta de CyL a la fecha, a pesar de haber recibido decenas de millones del Gobierno y apocada respuesta de nuestro consistorio que no es capaz de concretar nada, ni siquiera exenciones de tasas municipales que no se prestan a negocios cerrados, escudándose una y otra vez en que no tienen presupuesto.

Y lo poco que se plantea y no llega nunca, es vendido varias veces como vulgar propaganda y manejado como auténticos trileros que juegan a esconder los presupuestos de una administración a otra pasándose "el marrón"

Mientras, nos tienen humillados, cerrados por ruina, endeudados o con los ahorros consumidos.

Los grupos de la oposición con los que nos reunimos nos muestran su apoyo y acompañan nuestras reivindicaciones con propuestas al consistorio que nunca son consideradas a la vez que nos desvelan que el Ayuntamiento puede priorizar y destinar partidas presupuestarias no esenciales en estos tiempos o una fuerte partida de hasta 10 millones € de remanente de los que podrán disponer, a paliar el desastre económico que podría suponer la quiebra de cientos de negocios de hostelería y comercio principalmente.

La Delegación de la Junta en Palencia , nos manifiesta su apoyo y compromiso, nos informa de las partidas económicas con las que podrían ayudarnos, incluidos 1000 millones de ayuda Covíd, pero nadie es capaz de decirnos a que se destina ese dinero, aunque si lo manejan el Sr Mañueco y el Sr Igea, ira posiblemente a compensar el déficit de la junta y a acciones sanitarias, dejando siempre en un tercer plano la ruina que tenemos los sectores que se empeña en cerrar y limitar una y otra vez. Empezamos a sospechar que algo le hemos hecho en Palencia...

Y nuestro querido Ayuntamiento, encabezado por su alcalde, que entendemos no es de donde han de salir los fondos para evitar el desastre más importante que nuestra ciudad puede tener en su historia, echa balones fuera y sigue manifestándose como un ayuntamiento con apenas opciones, cuando las ciudades colindantes han aprobado en 2020 y lo están haciendo en 2021, ayudas para la hostelería que por generalizar les diremos que consisten en no cobrar las tasas de terraza y ayudas directas de entre 1000 y 4000 € por local, y además como en Burgos, 3 meses de alquiler con un máximo de 5000€ o subvenciones sobre equipamiento de terraza.

Le hemos dicho al Excmo. Ayto. que debe priorizar y destinar todos sus recursos a ayudar a los sectores más afectados, presupuestos, remanentes e incluso a endeudarse más si fuera necesario y por supuesto no cobrarnos tasas. Y no como pretenden, hacerlo solo cuando nos hayan obligado a cerrar, ya que estar limitado solo con terraza en pleno invierno, o con un tercio de aforo, sin barra y hasta las 20.00 o las 22.00, no es precisamente estar abiertos.

Creemos que es lo que toca y que ya habrá otros momentos de atender otros presupuestos importantes pero no urgentes. ¿Les parece a ustedes mal ?. Por último y como no puede ser de otra manera, reivindicar esta Plataforma de afectados que no cesara en su empeño de movilizarse y protestar cívicamente por lo que cree una injusticia que atenta contra los derechos constitucionales de las personas y la razón, planteando nuevas acciones en breve, a las que esperamos que se unan otros sectores.

Que mala suerte, vivimos en la ciudad más pobre del país mas pobre.

O tal vez en la ciudad más abandonada del país peor gobernado."

PAHAP