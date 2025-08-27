Ocho aficionados verán los festejos taurinos desde el burladero gracias a la Diputación, Diario Palentino y El Norte de Castilla

Del 18 al 26 de agosto los aficionados han depositado algo más de 4.000 cupones en la urna colocada en el hall del Palacio Provincial, con el objetivo de participar del espectáculo desde un lugar privilegiado, el burladero. La Institución provincial, propietaria de la plaza de toros, quiere compartir con los aficionados y en general con los ciudadanos, la posibilidad de vivir los toros como una experiencia única y desde un lugar privilegiado.

El sorteo se ha realizado ante notario, abierto al público, conforme a las bases y comenzaba con la extracción de los cupones para el primer festejo continuando de forma sucesiva los siguientes programados conforme al calendario. Para cada festejo, se ha extraído una papeleta de cada urna, (Diario Palentino y Norte de Castilla) con los ganadores de los pases individuales de burladero, para

posteriormente sacar una relación con veinte suplentes (diez del Diario Palentino y diez de El Norte de Castilla). La relación de ganadores podrá ser consultada en la página web de la Diputación de Palencia (www.diputaciondepalencia.es) así como en las ediciones de los periódicos colaboradores. Adicionalmente, se les comunicará telefónicamente el premio.

Las plazas sorteadas deberán ser ocupadas directamente por los ganadores del sorteo, quedando prohibida su cesión a terceras personas. Para recoger las entradas deberán acreditar su identidad con el DNI.

GANADORES DEL SORTEO ‘LOS TOROS DESDE EL BURLADERO’

DÍA 30 de agosto. Corrida de toros

· Donato Gómez Díez

· Simón Becerril Rojas

DÍA 31 de agosto. Corrida de Rejones

· Isidro García Pardo

· Ángel Redondo Meriel

DÍA 1 de septiembre. Corrida de Toros

· Andrés Pérez Pérez

· Enrique Martín Lázaro

DÍA 2 de septiembre. Corrida de Toros

· Luis Fernando Esteban

· Jesús Martín Duque