Las obras de la red de calor en San Lázaro arrancan el próximo lunes 12 de enero

El Ayuntamiento de Palencia informa sobre la planificación de las actuaciones que se llevarán a cabo a partir del próximo lunes, 12 de enero, por parte DH Ecoenergías con el objeto de dar continuidad a la ejecución de la red de calor en el tramo situado en la glorieta de la plaza de San Lázaro de la ciudad, que conecta la red existente de la calle Manuel Rivera con la avenida Casado del Alisal.

Los trabajos se realizarán en tres fases de ejecución en horario de 8 a 18 horas y el trazado de la tubería se llevará por el carril interior de la glorieta para minimizar las afecciones al tráfico de la misma. Con este planteamiento el corte del tráfico en el eje de Manuel Rivera hacia la Avenida de Casado de Alisal se limitará a siete días durante el horario laboral, restableciendo el tráfico fuera de este horario y en fines de semana.

• FASE 1:

En la primera fase, la circulación de vehículos desde la glorieta hacía la Avda. de Cuba se deriva por la Avda. Manuel Rivera, realizando un cambio de sentido en la glorieta Huerta de Guadián, manteniendo el acceso al resto de calles. De esta manera, se ejecuta el primer tramo desde la conexión con la tubería existente en la Avda. Manuel Rivera. En la entrada de la glorieta desde Avda. Manuel Rivera la circulación se realizará por el carril externo durante unos metros manteniendo la circulación por los 2 carriles una vez rebasado el cruce con la calle Dr. Cajal. Fuera del horario laboral se podrá habilitar el tráfico a la Avda. de Cuba desde la glorieta con chapones. Una vez realizada esta fase se restablecerá la circulación hacía la Avda. de Cuba, por el carril exterior de la glorieta.

• FASE 2:

En la segunda fase, se permitirá el tráfico en todo momento por el carril exterior de la glorieta ejecutando un segundo tramo de tubería por el carril interior. En un tramo de aproximadamente tres cuartos de glorieta desde la entrada de la Avda. Cuba hasta Plaza San Lázaro se mantendrá el tráfico en los dos carriles.

• FASE 3:

En la tercera fase, durante la jornada laboral es necesario suprimir la circulación en un tramo de aproximadamente un cuarto de glorieta desde la mitad de la isleta de la Avda. Cuba hasta la mitad de mediana de la Avda. Casado del Alisal, manteniéndose el tráfico por los 2 carriles de la glorieta desde la entrada de la Avda. Casado del Alisal hasta la calle Dr. Cajal. Fuera de jornada laboral se podrá abrir el tráfico con chapones.

En total se estima que el plazo de la actuación en la glorieta tenga una duración de cinco semanas.