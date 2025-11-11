Naturaleza, cultura y gastronomía conforman la oferta de la provincia de Palencia en INTUR

La provincia de Palencia volverá a ser uno de los atractivos escenarios de la Feria Internacional de Turismo de Interior (INTUR), que celebra su XXVIII edición en la Feria de Valladolid del 13 al 16 de noviembre.

INTUR mantiene su habitual formato, que integra la parte profesional y la de público general, con una jornada exclusiva para profesionales, INTUR Negocios, con reuniones y presentaciones enfocadas a la comercialización del producto turístico palentino e INTUR Viajeros, tres días consecutivos en los que miles de personas podrán conocer de primera mano la oferta turística de la provincia de Palencia.

La Diputación de Palencia, ha preparado un amplio programa de actividades en un stand de 150 metros cuadrados, ubicado en Pabellón 2, con el objetivo de afianzar el posicionamiento de Palencia como destino de interior de referencia. El stand de Palencia contará con un buen número de actividades, para que los visitantes puedan sumergirse en la historia, la cultura y el sabor palentino, y apostar por Palencia, a la hora de elegir un destino de interior.

La Diputación de Palencia, también quiere subrayar la importancia de su sector agroalimentario y su potencial enoturístico. Las degustaciones de la marca ‘Alimentos de Palencia’ y los vinos de las Denominaciones de Origen (DO) Arlanza y Cigales tienen su espacio en el programa con el fin de experimentar la riqueza y variedad de opciones que podemos encontrar en la provincia.

· Viernes, 14 de noviembre: Tras la apertura, a las 10:30 h., tendrá lugar la primera gran degustación de productos de la marca de calidad Alimentos de Palencia y de vinos de las DO Arlanza y Cigales. La jornada incluirá la presentación de la innovadora APP del Canal de Castilla, una de las actuaciones integradas en el PSTD Canal de Castilla, a cargo del Consorcio para la Gestión Turística del Canal.

· Sábado, 15 de noviembre: El día grande de la feria para el público viajero. Los visitantes podrán participar en los talleres de mosaicos romanos de La Villa Romana La Olmeda y el photocall romano (mañana y tarde). El sabor regresará con la degustación de Alimentos de Palencia (13:30 h. y 16:30 h.). También, de la mano de la Fundación San Cebrián se desarrollará el espectáculo “Includanza” y las presentaciones de ADRI Cerrato Palentino y el Ayuntamiento de Barruelo de Santullán. Además, durante la tarde del sábado, el Ayuntamiento de Torquemada ofrecerá a los visitantes de la feria, un viaje virtual por sus bodegas con gafas 3D.

· Domingo, 16 de noviembre: Los visitantes podrán disfrutar del espectáculo ‘Elementalmente… Palencia’ (danza, música y audiovisuales) de la Fundación AMGU de Guardo (12:00 h. y 17:00 h.). Además, la jornada contará con la degustación gastronómica de Patatas a la Importancia a cargo del Ayuntamiento de Palencia y la Asociación de Cocineros ‘La Bella Desconocida’, acompañada de vino de la DO Arlanza (13:00 h.), así como la degustación de dulces de Alimentos de Palencia (16:30 h.). También se mantendrán los talleres de mosaicos y el photocall romano. Por su parte, el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) Villas del Bajo Carrión y Ucieza, ofrecerá la tradicional y singular 'Pesada Nabera de Monzón’.

INTUR Negocios

El jueves 13 de noviembre se celebrará la jornada de INTUR Negocios. Consciente de su importancia, la Diputación Provincial para maximizar las oportunidades de negocio, asumirá los gastos de acreditación de un total de 16 profesionales de Palencia (capital y provincia). Esta inversión tiene como finalidad facilitar que las empresas turísticas palentinas establezcan reuniones de alto valor, den a conocer su oferta y comercialicen sus servicios ante agencias de viajes, touroperadores y compradores especializados, tanto nacionales como internacionales.

La relevancia de INTUR para Palencia

La participación en ferias de esta magnitud es fundamental para la estrategia de promoción turística de Palencia. Estos encuentros permiten mostrar la gran variedad de posibilidades y recursos turísticos de la provincia, desde su rico patrimonio románico y el legado romano que se ha logrado conservar hasta nuestros días hasta los parajes naturales, pasando por la excepcional oferta enogastronómica.

Cabe recordar el balance excepcionalmente positivo de la edición de 2024, que, al combinar por primera vez INTUR con AR-PA Turismo Cultural, atrajo a más de 35.000 visitantes, lo que supuso un crecimiento del 9% y reforzó a Castilla y León como líder en turismo interior y cultural. Este año, Palencia da continuidad a su compromiso con este foro integrado, reafirmando la apuesta por un turismo sostenible y de calidad