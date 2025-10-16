El Museo de Palencia acoge la exposición ‘Veta’ del fotógrafo Oscar Navarro

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, José Antonio Rubio, acompañado por representantes de la Diputación Provincial, Ayuntamiento de Palencia y Subdelegación del Gobierno han participado esta mañana en la inauguración de la exposición temporal ‘Veta’, un nuevo proyecto del fotógrafo Óscar Navarro. Rubio ha resaltado el apoyo y compromiso que desde la Junta de Castilla y León se ofrece a las iniciativas culturales y al talento artístico de la provincia.

Óscar Navarro, fotógrafo burgalés afincado en Palencia donde desarrolla su trabajo en Diario Palentino, posee una sólida trayectoria profesional avalada por numerosos reconocimientos que reflejan la calidad y el compromiso de su trabajo. En esta ocasión, Navarro ha presentado su última exposición fotográfica, un trabajo de exploración visual y conceptual que versa sobre un tema tan universal como es la relación del ser humano con el territorio que habita y su influencia en el ecosistema natural.

Para crear su obra, Óscar Navarro se sumergió en su pasado, realizando un viaje temporal hasta su infancia. El fotógrafo delineó un triángulo imaginario entre las localidades burgalesas de Cubillo del Campo, Hontoria de la Cantera y Tornadijo, tomando como punto central el Alto Judas. Limitándose a esta zona que conocía desde niño, exploró sus caminos y antiguos senderos, dejando que el paisaje le sorprendiera. Así, reinterpretó el territorio y desveló su historia, incluyendo la de las canteras centenarias ya abandonadas, de donde se extrajo la valiosa piedra caliza que sirvió para edificar la Catedral de Burgos y otros monumentos históricos de la provincia burgalesa.

El proyecto ‘Veta’ es una exposición compuesta por 27 imágenes realizadas mediante la técnica de impresión giclée de tintas minerales con válido estudio de arqueología industrial. A través de la muestra, que podrá visitarse desde hoy y hasta el 7 de diciembre, Navarro no solo propone al visitante un viaje visual, sino una reflexión sobre el paso del tiempo, la memoria del territorio y la delicada frontera entre la intervención humana y la resiliencia de la naturaleza.