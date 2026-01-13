Miriam Andrés sobre el manifiesto de Jordi Sevilla: “No me parece mal, pero el momento no es el adecuado"

(ICAL) A pregunta de Onda Cero Palencia, la secretaria general del PSOE de Palencia y alcaldesa de la capital, Miriam Andrés, valoró de manera positiva el manifiesto 'Socialdemocracia 21' publicado este lunes por el exministro y expresidente de Red Eléctrica, Jordi Sevilla, en el que critica duramente la actual dirección del partido y pide un “cambio de rumbo político”, aunque Andrés puso el acento en las prioridades inmediatas.

“Yo creo que el momento no es el adecuado, pero eso se lo he dicho yo al propio Jordi Sevilla. Creo que en un momento en el que estamos enfrentándonos a problemas reales en varias comunidades autónomas, donde llevamos como lastre un gobierno, y me refiero a este, de 40 años, del mismo color, tenemos que estar con todas nuestras fuerzas centradas en hablar de los problemas de ciudadanía", aseguró en declaraciones recogidas por Ical.

Pese a ello, la dirigente palentina no rechaza el fondo del documento. “Dicho esto, no me parece mal lo que se plantea en ese manifiesto. Yo creo que la autocrítica dentro de un partido siempre es necesaria. He apelado a ella en los órganos que tenía que apelar, como el Comité Federal”.

Andrés defiende que este tipo de reflexiones sean útiles a medio plazo, una vez superado el calendario electoral más inmediato. “Me parece razonable que se plantee un debate a medio plazo, una vez que pasen todas las citas electorales sobre qué deriva está tomando o qué deriva tenemos como partido de cara a la presentación a las próximas elecciones generales”.