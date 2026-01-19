Miriam Andrés: "La ciudad de Palencia se suma al sufrimiento de las familias afectadas"

(ICAL) Representantes del Ayuntamiento, la Diputación, la Delegación de la Junta y la Subdelegación del Gobierno en Palencia se concentraron hoy en la Plaza Mayor para participar en un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido ayer en Adamuz, Córdoba, que hasta el momento deja 39 personas fallecidas.

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, quiso trasladar la solidaridad de toda la ciudad con los familiares de los afectados. “En nombre del Ayuntamiento de Palencia, que es la ciudad de Palencia, mostrar nuestra empatía y el dolor con los familiares de las víctimas del accidente de tráfico de trenes de ayer en la comunidad autónoma de Andalucía. Pocas palabras de consuelo puede haber para todos aquellos que ayer tenían familiares viajando en cualquiera de los dos trenes afectados”.

Andrés recordó que la Federación Española de Municipios pidió a todas las capitales de provincia que realizaran esta muestra pública de apoyo y agradeció la colaboración de todas las administraciones, así como de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de las organizaciones civiles que se sumaron al acto en la Plaza Mayor. “Es un día triste y doloroso para nuestro país, donde no estamos acostumbrados a este tipo de accidentes. Todos los ciudadanos vemos o sentimos la alta velocidad española como uno de los medios de transporte más seguros, por lo que la conmoción es aún mayor”, explicó la regidora.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago, destacó la importancia de mostrar unidad institucional ante la tragedia y trasladó las condolencias del Gobierno de España a familiares y amigos de las víctimas. “Nos hemos sumado al Ayuntamiento de Palencia en este minuto de silencio para expresar nuestra solidaridad más absoluta con todas las víctimas”, indicó. Santiago confirmó además que, hasta el momento, no hay ninguna víctima de la provincia de Palencia.

El subdelegado añadió que, más allá de la expresión de condolencias, es fundamental que la investigación sobre el accidente avance con rapidez. “Esperamos que pronto puedan resolverse las dudas que existen sobre lo ocurrido y que la investigación concluya lo antes posible, para que sepamos las causas y se evite que situaciones como esta vuelvan a repetirse”, afirmó.

Tanto Andrés como Santiago coincidieron en la necesidad de mantener la empatía y el apoyo a las víctimas mientras se esclarecen los detalles del accidente y se toman medidas para garantizar la seguridad en el transporte ferroviario.