Mercedes Cófreces anuncia que la unidad de radioterapia de Palencia estará finalizada en mayo y funcionará a finales de 2026

(ICAL) La candidata del PP a las Cortes de Castilla y León por Palencia, Mercedes Cófreces, confirmó hoy que la unidad de radioterapia de la capital estará finalizada en mayo de 2026 y comenzará a funcionar a finales de este año, durante un encuentro con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

El encuentro, celebrado en la sede de la AECC en Palencia, permitió a los representantes del partido conocer de primera mano las principales necesidades de los pacientes oncológicos y sus familias, así como la labor integral que desarrolla la asociación, incluyendo programas de apoyo psicológico, social y acompañamiento. Cófreces subrayó la importancia de incorporar estas aportaciones en el diseño de nuevas iniciativas y medidas que contribuyan a hacer “más llevadero el duro proceso de la enfermedad tanto para los pacientes como para sus familiares”, aseguró en declaraciones recogidas por Ical.

Cófreces detalló que el presupuesto de la unidad de radioterapia asciende a casi 6 millones de euros, mientras que el Acelerador Lineal, esencial para administrar los tratamientos, alcanza los 3,2 millones y está actualmente en fase de adjudicación. La puesta en marcha del equipo requerirá ajustes, calibraciones y permisos del Consejo de Seguridad Nuclear, por lo que se prevé que la unidad funcione plenamente hacia finales de 2026.

Durante la reunión, la AECC destacó la importancia de garantizar un enfoque integral en la lucha contra el cáncer y la combinación de la investigación con el apoyo directo a pacientes y familiares, y subrayó la necesidad de mantener una colaboración constante con las administraciones y los partidos políticos para avanzar en políticas centradas en las personas.

Además de Mercedes Cófreces, asistieron la presidenta provincial del PP, Ángeles Armisén, y el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palencia, Víctor Torres.