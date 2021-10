Mencía:" Es imposible mantener la torre de refrigeración al haberse hecho perforaciones para su voladura"

Durante las últimas jornadas están surgiendo voces, tanto de una plataforma como de VOX, que piden que se mantenga la torre de refrigeración de la térmica de Velilla. Será el próximo jueves 28 de octubre cuando se proceda a su demolición. Ayer incluso, como apunta Diario Palentino, el consejero de Cultura de la Junta, Javier Ortega, abría la puerta a intentar que esa chimenea no sea demolida.

Hemos preguntado por esta cuestión a la alcaldesa de Velilla, Belinda Mencía, quién descarta por completo por esta posibilidad, en primer lugar por una mera cuestión física. La regidor municipal deja claro que "es imposible mantener la torre de refrigeración al haberse hecho perforaciones para su voladura" por parte de la empresa por lo que se ve modificada su estabilidad siendo imposible su mantenimiento.

Al margen de las perforaciones realizadas, la alcaldesa de Velilla recuerda que no tiene sentido mantener esta infraestructura por razones técnicas y medioambientales. Mencía recuerda que existe un informe de impacto ambiental del Ministerio que descarta su mantenimiento ya que impediría la reforma ambiental y paisajística de la zona así como la implantación de alternativas. También apunta que, a no ser que otra administración se hiciera cargo del mantenimiento de la toerre de refrigeración, el consistorio no puede mantener una infraestructura que cuyo mantenimiento ronda los 60.000 euros al año.

La alcaldesa de Velilla tiene claro que ahora hay que mirar al futuro y trabajar por la instalación de proyectos industriales o turísticos que mitiguen la pérdida de actividad de la térmica. Junto a los ya planteados por el Ayuntamiento, Belinda Mencía también ha propuesto a Iberdrola que pueda poner en marcha en el municipio plantas de hidrógeno verde o fabricación de componentes. Recordamos que el Ayuntamiento de Velilla ha pedido a Iberdrola que en las casas de los empleados se pueda construir una ciudad de la tercera edad.

Cabe señalar que el Ayuntamiento de Velilla ha emitido un bando con las recomendaciones al respecto de la jornada en la que se llevará a cabo la voladura.