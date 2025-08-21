La mejora de la situación de los incendios podría hacer que los vecinos de Cardaño de Arriba regresen a sus hogares

Tras la reunión mantenida esta mañana por el CECOPI se confirma que continúa la evolución favorable de los incendios en nuestra provincia. Respecto al incendio que afecta a la zona de Cardaño, el de la parte de Mazobre se encuentra controlado y el de Cruz Armada las perspectivas son positivas. En delegado Territorial de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio Mielgo, confirma que en las próximas horas se va a valorar el regreso a sus hogares de los vecinos de Cardaño de Arriba que fueron desalojados.

En relación al incendio del Golobar la situación está tranquila y en el de la zona de Guardo se produjo esta noche una reactivación en una muralla derribada en San Pedro de Cansoles que fue sofocada. El incendio de Resoba está controlado bajo vigilancia.