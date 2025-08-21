Montaña Palentina

La mejora de la situación de los incendios podría hacer que los vecinos de Cardaño de Arriba regresen a sus hogares

El delegado Territorial confirma que la situación es "más favorable".

Onda Cero Palencia

Palencia |

.
Incendio en la Montaña Palentina | Jorge Ibáñez

Tras la reunión mantenida esta mañana por el CECOPI se confirma que continúa la evolución favorable de los incendios en nuestra provincia. Respecto al incendio que afecta a la zona de Cardaño, el de la parte de Mazobre se encuentra controlado y el de Cruz Armada las perspectivas son positivas. En delegado Territorial de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio Mielgo, confirma que en las próximas horas se va a valorar el regreso a sus hogares de los vecinos de Cardaño de Arriba que fueron desalojados.

En relación al incendio del Golobar la situación está tranquila y en el de la zona de Guardo se produjo esta noche una reactivación en una muralla derribada en San Pedro de Cansoles que fue sofocada. El incendio de Resoba está controlado bajo vigilancia.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer