La MCIP celebra el Día del Cine Español con una mesa redonda en la Biblioteca Pública

Bajo el título ‘Ver cine en Palencia’, este encuentro reunirá al programador del Cine-Club Calle Mayor, Juan A. Miguel; el gerente de los Cines Ortega y Avenida, Javier Margareto; el dueño del videoclub Acuario, Luis Manuel Pérez; y el codirector de la MCIP, Fernando Méndez. La entrada (19.30 horas) es libre, hasta completar el aforo.

La Muestra de Cine Internacional de Palencia celebrará mañana martes 7 de octubre el Día del Cine Español con una mesa redonda que bajo el título ‘Ver cine en Palencia’ tendrá lugar en la Biblioteca Pública de Palencia a partir de las 19.30 horas. El encuentro contará con la presencia del programador del Cine-Club Calle Mayor, Juan A. Miguel; el gerente de los Cines Ortega y Avenida, Javier Margareto; el dueño del videoclub Acuario, Luis Manuel Pérez; y el codirector de la MCIP, Fernando Méndez.

De su mano, el público podrá conocer los retos que enfrenta el sector cinematográfico en la actualidad o la convivencia de las salas tradicionales y el auge de las plataformas de streaming. También se abordarán cuestiones como el creciente aumento en la producción de contenido, la búsqueda de la recuperación post-pandemia y el modo en el que las redes sociales y las plataformas de reseñas pueden influir en el éxito de las producciones (review bombing).

Asimismo, se analizarán las películas más taquilleras de los últimos años, los préstamos de filmes y cómo el público se acerca al cine independiente. En definitiva, desde diferentes sectores de la industria cinematográfica, los cuatro participantes tratarán la distribución y la exhibición desde sus experiencias personales, con una mirada personal hacia Palencia y la Comunidad.

La entrada para la actividad -organizada por la Muestra de Cine de Palencia con el patrocinio de la Biblioteca Pública- es libre hasta completar el aforo.

