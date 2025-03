Mayores palentinos y alumnado del Colegio Marista Castilla pasan una especial jornada “Jugando entre Recuerdos"

El Colegio Marista Castilla de Palencia acogió este jueves una actividad intergeneracional organizada por el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de Palencia, gestionado por Senior Servicios Integrales, filial de Clece y el Ayuntamiento de Palencia a través del área de Bienestar Social, Participación Ciudadana y Barrios, para darle continuidad a la presentación de la revista “Jugando entre Recuerdos”, que ya se expuso en el propio Consistorio. El proyecto, un homenaje a nuestros mayores a través de los juegos que ellos practicaban siendo niños, constituye una ocasión única para transmitir a los más jóvenes las costumbres de generaciones anteriores.

De esta forma, a lo largo de la mañana, algunos usuarios del Servicio de Ayuda a Domicilio de Palencia, acompañados por sus auxiliares y la responsable de Coordinación del Servicio, disfrutaron de diversos juegos tradicionales junto a 60 alumnos del Colegio Marista. Para ello, se formaron tres grupos de una veintena de niños en una actividad que también contó con la participación de un profesorado que se mostró encantado con los juegos: La gallinita ciega, El escondite, las chapas, la teja o el corro de la patata. Todos ellos, se pudieron disfrutar a lo largo de una jornada diferente, entretenida y llena de recuerdos para los usuarios del SAD palentino, así como de nuevos aprendizajes para unos alumnos que se mostraron curiosos y sorprendidos con las enseñanzas de los mayores.

La delegada social de Clece Noroeste, Laura Cantero, presentó el evento subrayando que “con este proyecto hemos querido poner en valor a nuestras personas mayores como transmisoras de sabiduría popular. Mediante un ejercicio de reminiscencia, y evocando sus infancias, han recordado una época feliz en la que no abundaban los recursos, pero sobraba la imaginación”.

Asimismo, Cantero recordó la importancia de volver a jugar como hacían nuestros abuelos y es que, “gracias a nuestros usuarios y usuarias hemos recogido diez juegos de hace décadas en los que se utilizaba aquello que se tenía más a mano para pasar un buen rato y eso es exactamente lo que pretendemos que hagan los niños y niñas que reciban esta publicación, que salgan a la calle, que dejen a un lado las pantallas y vuelvan a la esencia. Hoy lo ponemos en práctica y solo hay que ver la cara de ilusión de los niños para saber que ‘Jugando entre Recuerdos’ es un acierto”.

Por su parte, la delegada del área de Bienestar Social, Participación Ciudadana y Barrios, Charo García, comentó que las actividades intergeneracionales son “mucho más que simples encuentros entre jóvenes y mayores; son oportunidades vitales para fomentar el entendimiento mutuo y la transmisión de sabiduría y valores, y son fundamentales para el bienestar integral de los mayores” al tiempo que puntualizó que “la diversión crea grandes conexiones por lo que no se ha podido elegir mejor llave para abrir el baúl de los recuerdos de muchas personas que han vivido una infancia llena de diversión dando tan solo una utilidad divertida a algún objeto”.

La experiencia de los mayores

Entre las páginas de este recopilatorio se ocultan grandes riquezas culturales de la capital palentina. Es el caso, por ejemplo, de la teja (también conocida como rayuela) a la que jugaba Carmen Pastor, usuaria del servicio de 94 años, quien recuerda lo mucho que se divertía por las tardes con sus amigas y haciendo uso únicamente de una teja que lo mismo servía para dibujar el terreno de juego que como elemento clave en el desarrollo del mismo.

Carmen, que pudo asistir esta mañana al Colegio Marista, manifestó que para ella ha sido “una experiencia inolvidable”. Y es que el poder ver a los niños jugar a lo que hacían ellos ha sido “precioso”. “Ha sido para mí una alegría vivir esta experiencia. No estaba nerviosa, pero pensé que me iba a costar explicarme. Me han ayudado mucho y he podido enseñarles bien. Ojalá no se olviden de nosotros y sigan jugando como lo hacíamos hace años”, puntualizó.

Cambios en las dinámicas de juego

El proyecto, además, buscaba tener una continuidad en el tiempo y desde su presentación en diciembre en el Ayuntamiento de Palencia, la visita al Colegio Marista estaba prevista. El director del centro escolar, Javier Pozo, explicó que la actividad se enmarca dentro de su proyecto “Con P de Palencia” con el que pretenden que sus alumnos investiguen sobre el plano histórico, natural, gastronómico, tecnológico, cultural y deportivo de la capital y la provincia en el que también, por supuesto, se engloban los juegos tradicionales.

“Ojalá los niños y niñas del centro asuman las propuestas de ‘Jugando entre recuerdos’ como propias y disfruten del aprendizaje. Con un poco de suerte en unos meses veremos cambios en las dinámicas de juego del colegio y se volverán a poner de moda algunos de esos elementos con los que tantas horas disfrutaron nuestras personas mayores”, añadió.

El juego, nexo de unión entre generaciones

Una mañana llena de sorpresas nos recordó que el juego sirve para unir a generaciones diferentes. El juego potencia la creatividad y la imaginación, ayuda a socializar, a gestionar la frustración y a resolver conflictos. También estimula los sentidos, activa el lenguaje, mejora las capacidades motrices y contribuye al bienestar emocional.

Asimismo, sus enseñanzas se transmiten de padres a hijas y de abuelas a nietos, se comparten entre primos, vecinos y compañeros de clase y no únicamente por su utilidad, sino por su alta carga afectiva. Muchos de los recuerdos que se generan durante el juego se almacenan en la memoria a largo plazo y vuelven a la mente para devolver las sonrisas y transportarnos a un tiempo en el que todo era más fácil.