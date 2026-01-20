Más de 200 tiradores participarán en el Torneo Nacional de Esgrima, Ranking M17, los días 24 y 25 en Palencia

Palencia será sede los días 24 y 25 de enero del Torneo Nacional de Ranking de Esgrima, en las modalidades de espada masculina y femenina M17, una de las competiciones más relevantes del calendario nacional de esta disciplina, organizada bajo el amparo de la Real Federación Española de Esgrima, con la colaboración de la Federación de Esgrima de Castilla y León, el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Palencia, el Club de Esgrima Palencia y la Diputación Provincial.

El torneo se celebrará en el pabellón del Colegio Marista Castilla de la ciudad, con inicio de la competición a las 9:00 horas tanto del sábado (prueba masculina) como del domingo (prueba femenina) y contará con la participación de un total de 205 tiradores procedentes de toda España. Concretamente, Castilla y León contará con 28 representantes, repartidos equitativamente entre la prueba masculina y femenina, procedentes de clubes de Valladolid, Salamanca, Burgos, Medina del Campo y Palencia. Sobre la pista, Palencia estará representada por Iván Barbero y Lucas León.

Este Torneo Nacional de Ranking sitúa a Palencia como punto de encuentro del mejor talento joven de la esgrima española y refuerza su posicionamiento como ciudad anfitriona de grandes eventos deportivos, en el marco de Palencia 2026, Ciudad Europea del Deporte.

En este sentido, el concejal de Actividad Físico- Deportiva y Salud, Orlando Castro, ha destacado “el impacto deportivo, económico y turístico de este tipo de eventos, que atraen a deportistas, técnicos y familias durante todo el fin de semana, contribuyendo a la dinamización de la ciudad y al impulso del deporte base y de competición” al tiempo que ha puntualizado que desde el Consistorio se sigue trabajando para que Palencia sea una ciudad “abierta al deporte, capaz de acoger a deportistas, clubes y federaciones, y de ofrecer instalaciones y un entorno adecuado tanto para la competición como para quienes acompañan a los participantes. La entrada es gratuita por lo que invitamos a disfrutar de este deporte”.