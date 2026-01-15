Mañueco respalda la apuesta de la Diputación de Palencia por la modernización y excelencia docente de la Escuela de Enfermería

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha recibido hoy en la Escuela de Enfermería “Dr. Dacio Crespo” al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y a la consejera de Educación, Rocío Lucas, en una visita institucional que ha puesto en valor una actuación que supone la modernización, consolidación y avance hacia la excelencia docente del centro, propiedad de la Institución provincial.

Durante su intervención en el acto, la presidenta de la Diputación ha subrayado que la reforma integral del Complejo Universitario “Dr. Dacio Crespo” es el resultado de “una apuesta firme y compartida por la educación pública de calidad, el talento y el equilibrio territorial”, impulsada por la Diputación y respaldada de manera decisiva por la Junta de Castilla y León.

La actuación, con una inversión cercana a los 8 millones de euros, ha sido financiada prácticamente en su totalidad por la Junta de Castilla y León, con el apoyo de fondos europeos, y ha permitido transformar un edificio histórico en un complejo universitario moderno, accesible, eficiente y seguro, con cerca de 4.000 metros cuadrados útiles, plenamente adaptado a las necesidades actuales de la docencia universitaria.

El nuevo complejo integra la Escuela de Enfermería y el centro asociado de la UNED, favoreciendo la convivencia académica y el aprovechamiento compartido de recursos. La presidenta ha destacado especialmente el valor de las instalaciones comunes, como la biblioteca y las zonas de estudio e investigación, que convierten el edificio en un espacio abierto de conocimiento, alineado con la visión de la Junta de Castilla y León de facilitar el acceso a la educación superior con independencia del lugar de residencia.

La Escuela Universitaria de Enfermería de Palencia es actualmente uno de los centros más demandados del distrito universitario de Valladolid, con más de 400 alumnos y cerca de una treintena de docentes, mientras que la UNED supera los 2.000 estudiantes en la provincia, cifras que reflejan el prestigio del centro y el peso creciente de Palencia en el sistema universitario de Castilla y León.

En este contexto, la presidenta ha resaltado la importancia del proceso ya iniciado para la transformación de la Escuela en Facultad de Enfermería de la Universidad de Valladolid, un proyecto en el que la Consejería de Educación está plenamente implicada y que cuenta con el apoyo decidido del presidente de la Junta y de la propia Universidad de Valladolid. Un paso que permitirá reforzar la investigación, ampliar capacidades docentes, atraer talento y generar nuevas oportunidades académicas y profesionales en un ámbito estratégico como la sanidad, los cuidados y la atención a las personas.

La presidenta ha agradecido de manera expresa la implicación personal del presidente Fernández Mañueco con Palencia, el trabajo de la Consejería de Educación, la colaboración de la Universidad de Valladolid y el compromiso de los equipos técnicos, el profesorado, la UNED y los estudiantes, “que son la razón de ser de esta inversión”.

La intervención de Armisén ha concluido con un mensaje de unidad institucional y visión de futuro, destacando que el nuevo Complejo Universitario “Dr. Dacio Crespo” es ya un símbolo de una Palencia que avanza y de una Castilla y León que cree en su gente y en la educación como motor de desarrollo y cohesión territorial.

Al acto de visita institucional han asistido la directora general de Universidades, Blanca Ares; el delegado territorial de la Junta, José Antonio Rubio; los vicerrectores de los campus de Valladolid y Palencia, Rebeca San José y Julio Díez Casero, respectivamente; la directora del centro asociado de la UNED en Palencia, Elena Nevares; los vicepresidentes primero y segundo de la Diputación, María José de la Fuente y Urbano Alonso, respectivamente, el diputado de Servicios Sociales, Juan Antonio Obispo; el director de la Escuela de Enfermería, José Antonio Iglesias, así como profesorado, personal del centro y representantes de la comunidad universitaria.

La nueva Escuela de Enfermería. La actuación ha supuesto una inversión total de 7.884.553,33 euros, financiada prácticamente en su totalidad por la Junta de Castilla y León, con el apoyo de los Fondos Europeos de Transición Justa, y ha permitido transformar un conjunto de edificios históricos en un complejo universitario moderno, accesible, eficiente y seguro, con cerca de 4.000 metros cuadrados de superficie útil, plenamente adaptado a las necesidades actuales de la docencia universitaria.

El proyecto ha incluido una redistribución completa de los espacios interiores, la apertura de un nuevo acceso lateral desde el ala norte, la incorporación del espacio de la antigua imprenta y la mejora de la comunicación vertical mediante un nuevo vestíbulo y escalera principal. Asimismo, se han renovado suelos, carpinterías y falsos techos, y se han modernizado todas las instalaciones del edificio.

En concreto, se han actualizado los sistemas de fontanería, electricidad, climatización, protección contra incendios, videovigilancia, telecomunicaciones e informática, incorporando criterios de eficiencia energética, accesibilidad universal y seguridad, tanto para el uso cotidiano como para la evacuación del edificio.

El nuevo complejo integra la Escuela de Enfermería y el centro asociado de la UNED, favoreciendo la convivencia académica y el aprovechamiento compartido de recursos. Entre las principales dotaciones destaca la creación de una nueva biblioteca, salas de estudio y espacios polivalentes para la investigación, que refuerzan el carácter universitario del edificio y su conexión con la sociedad palentina.

Las obras fueron recepcionadas el 9 de julio, lo que ha permitido que el curso académico 2025/2026 haya comenzado en las instalaciones renovadas el 8 de septiembre, garantizando la normalidad académica desde el inicio del curso.