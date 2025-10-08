Lucía Palomar Albarrán gana el VIII Premio ‘Ramos Ópticos’ al mejor relato sobre jazz

El jurado del VIII Premio Internacional Ramos Ópticos al mejor relato sobre jazz, que organiza el Festival Internacional Jazz Palencia y patrocina la firma óptica palentina, ha acordado por unanimidad conceder el galardón a Lucía Palomar Albarrán, por su relato Fa sostenido. En él, la escritora explora la relación entre el recuerdo, la identidad y el poder evocador del sonido, con una prosa que conjuga sensibilidad musical y un trasfondo emocional de gran hondura.

Lucía Palomar, nacida en Cataluña, ha publicado varios libros bajo el seudónimo Lia Versate y cuenta con diversos reconocimientos en certámenes literarios nacionales. Su trayectoria literaria se caracteriza por una especial atención a la musicalidad del lenguaje y las emociones cotidianas, elementos que también laten en Fa sostenido.

La autora recibirá un premio en metálico de 2.000 euros, así como un lote de libros valorado en 200 euros del sello editorial Menoscuarto, colaborador del certamen.

El premio se entregará durante el concierto inaugural del Festival Jazz Palencia, el próximo 8 de noviembre en el Teatro Principal.

Accésit: Ernesto Tubía con El llanto de una Gibson ES-175

El accésit, dotado con 300 euros y un lote de libros de Menoscuarto, ha sido para el escritor riojano Ernesto Tubía por su relato El llanto de una Gibson ES-175, una historia donde la guitarra, convertida en símbolo y narradora, se funde con el destino de su propietario en un tono poético y melancólico.

Según recogen las bases, tanto el relato ganador como el accésit formarán parte de una publicación especial que el Festival Jazz Palencia lanzará coincidiendo con la celebración del ciclo musical el próximo mes de noviembre. El libro se distribuirá de manera gratuita entre el público asistente y también estará disponible en librerías y bibliotecas de toda España.

El promotor del Festival, el editor José Ángel Zapatero, agradeció a Ramos Ópticos el patrocinio del premio y la voluntad de continuar apoyando esta iniciativa literaria que, según afirmó, «ayuda a difundir el Festival internacional Jazz Palencia en toda España y refuerza el vínculo entre la música y la palabra».

El jurado

El jurado ha estado integrado por José María Merino, escritor y académico de la Real Academia Española; José Ángel Zapatero, editor y promotor del festival; Guillermo Ramos, empresario y patrocinador del Premio; Luis Alberto de Cuenca, escritor, crítico literario y académico de la Historia; y José Miguel López, periodista y exdirector del programa Discópolis de Radio Nacional de España.

El presidente del jurado, el académico José María Merino, destacó que «en ambos relatos se conjuga una experiencia personal profunda con una historia que deriva hacia lo fantástico convincente, todo bien impregnado de la sustancia musical exigible».