López Messa: "La situación del CAUPA está próxima al colapso"

Los continuos ingresos por coronavirus en el Complejo Asistencia Universitario de Palencia (CAUPA), provocan que la situación del complejo esté "próxima al colapso" en número de camas hospitalarias y Cuidados Intensivos. Ante esta situación, el gerente de Asistencia Sanitaria de Palencia, Juan López Messa, afirma que "durante los próximos días se va a trasladar a pacientes a otros centros hospitalarias de Valladolid y Burgos".

Pese a que el hospital esté próximo al colapso, López Messa asegura que "esto no significa que no haya atención, ya que se puede seguir acudiendo al servicio de urgencias para ser atendido" no garantizando, eso sí, el ingreso en el hospital en una situación de saturación. En la actualidad son 185 las personas ingresadas por COVID y más de 30 pacientes ingresados en la UCI por coronavirus.

El gerente de Asistencia Sanitaria de Palencia hace un llamamiento a que la gente cumpla las restricciones, no se reúna y no haga vida social.