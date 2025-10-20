Localizado con vida el vecino desaparecido de San Cebrián de Campos

El dispositivo de búsqueda por la desaparición de un vecino de San Cebrián de Campos, ha finalizado en torno a las 14:20 horas con la localización de esta persona, en buen estado de salud, en las inmediaciones de la carretera que une San Cebrián de Campos y Villoldo. En el dispositivo han participado varias patrullas de seguridad ciudadana, así como otras especialidades de la Guardia Civil como un helicóptero del Servicio Aéreo y un perro del Servicio Cinológico especializado en la localización de personas. Además, han colaborado voluntarios y personal de Protección Civil, Cruz Roja y Bomberos de la Diputación de Palencia.