Sucesos

Localizado el vecino desaparecido desde la tarde del sábado en Perales

Fue localizado entre las localidades de Villaumbrales y Grijota.

Onda Cero Palencia

Palencia |

.
Localizado el vecino desaparecido desde la tarde del sábado en Perales | Guardia Civil

La Guardia Civil de Palencia tuvo conocimiento en torno a las 15:00 horas del sábado 6 de septiembre, de la desaparición de un vecino de 67 años de Perales. Desde ese momento, la Guardia Civil lideró, coordinó y dirigió un amplio dispositivo de búsqueda compuesto por varias patrullas de seguridad ciudadana, que estuvieron apoyadas durante la tarde de ayer domingo por un helicóptero del Servicio Aéreo.

Además, colaboraron efectivos de Protección Civil de diferentes localidades. En torno a las 19:20 horas de ayer domingo 7 de septiembre, se localizó a esta persona en las inmediaciones de la carretera CL-613 que une las localidades de Villaumbrales y Grijota, en aparente buen estado de salud, aunque con quemaduras por el sol. Inmediatamente después fue atendido por personal sanitario, quien lo trasladó hasta el hospital para una revisión mas exhaustiva.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer