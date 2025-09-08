Localizado el vecino desaparecido desde la tarde del sábado en Perales

La Guardia Civil de Palencia tuvo conocimiento en torno a las 15:00 horas del sábado 6 de septiembre, de la desaparición de un vecino de 67 años de Perales. Desde ese momento, la Guardia Civil lideró, coordinó y dirigió un amplio dispositivo de búsqueda compuesto por varias patrullas de seguridad ciudadana, que estuvieron apoyadas durante la tarde de ayer domingo por un helicóptero del Servicio Aéreo.

Además, colaboraron efectivos de Protección Civil de diferentes localidades. En torno a las 19:20 horas de ayer domingo 7 de septiembre, se localizó a esta persona en las inmediaciones de la carretera CL-613 que une las localidades de Villaumbrales y Grijota, en aparente buen estado de salud, aunque con quemaduras por el sol. Inmediatamente después fue atendido por personal sanitario, quien lo trasladó hasta el hospital para una revisión mas exhaustiva.