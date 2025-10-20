Localizado en Medina de Rioseco el cadáver de un vecino de Palencia

La Guardia Civil de Valladolid ha liderado, coordinado y dirigido el dispositivo de búsqueda activado desde el mismo momento en que se interpuso la denuncia por la desaparición de un varón en la madrugada del día 19 de octubre de 2025.

El desaparecido, de 47 años de edad y vecino de Palencia, habría abandonado en solitario un evento social al que asistía como invitado en la localidad de Medina de Rioseco, con la intención de dirigirse al hotel donde se encontraba alojado. Sin embargo, tras las comprobaciones oportunas, se verificó que no llegó a pernoctar en dicho establecimiento.

Durante la mañana de hoy lunes, 20 de octubre, se ha localizado en la zona de la Dársena el cuerpo sin vida de una persona cuya descripción física coincide con la del varón desaparecido. El hallazgo ha sido posible gracias a la intervención de un dron del equipo PEGASO de la Guardia Civil, especializado en vigilancia aérea y apoyo en operaciones de búsqueda.

Tras el descubrimiento, se ha procedido a dar aviso inmediato a la Autoridad Judicial y al Médico Forense, quienes han iniciado las diligencias correspondientes. El cuerpo no presenta signos aparentes de violencia, quedando a la espera del informe forense que determinará las causas del fallecimiento.