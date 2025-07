El PP lamenta que la capital quede fuera del Turismo Familiar por la “dejadez” del equipo de Gobierno

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Palencia lamenta que la capital haya perdido el Sello de Turismo Familiar, un distintivo otorgado en 2023 por la Federación Española de Familias Numerosas tras el trabajo realizado durante el anterior mandato. Según confirmó el equipo de Gobierno en el Consejo Sectorial de Turismo celebrado el lunes, este reconocimiento, que acreditaba a la ciudad como destino recomendado para el ocio familiar, no ha sido renovado a tiempo, algo que evidencia “la dejadez” del Partido Socialista con el turismo de Palencia.

Por otro lado, el Partido Popular aprovechó el Consejo de Turismo para trasladar al equipo de Gobierno el malestar de los turistas por la falta de rutas teatralizadas. Esta iniciativa ya sufrió importantes retrasos el pasado verano, algo que parece repetirse este 2025. Cabe recordar que, en anteriores estíos, estas rutas estaban disponibles desde julio.

Los populares lamentaron también el estado en el que se encuentran algunos centros turísticos municipales, como el Museo del Agua, que lleva más de mes y medio con paneles expositivos deteriorados, coincidiendo con la época del año en la que más visitantes registra la dotación.

El Grupo Popular y el sector turístico de la capital coinciden en la necesidad de dotar al Servicio de Turismo de más personal. En este sentido, los populares recordaron que el equipo de Gobierno amortizó la plaza de coordinador de gestión de turismo, lo que dejó a la gestión municipal de este campo con solo dos trabajadores.

Desde el Partido Popular proponen continuar con la gestión del turismo inclusivo, iniciada durante el anterior mandato, y su alineación con el Plan Municipal de Accesibilidad. Igualmente, solicitan que los Consejos de Turismo se celebren antes del comienzo del verano para favorecer la participación, conocer las necesidades reales del sector y planificar las actividades veraniegas con más acierto. “Convocar el Consejo en el mes de julio no tiene sentido porque los profesionales ya no tienen margen para proponer iniciativas ni exponer sus reivindicaciones de cara a la época estival. Además, muchos colectivos no pueden acudir en estas fechas y el Consejo queda demasiado pobre y sin representaciones importantes", concluyen los populares.