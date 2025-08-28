La Junta se reúne con ganaderos afectados por los incendios en la Montaña Palentina para evaluar los daños a las instalaciones

La directora general de la Industria y la Cadena Agroalimentarias, Cristina Frías, acompañada por el delegado territorial de la Junta en Palencia, José Antonio Rubio, han mantenido hoy una reunión con alcaldes de las localidades de Cervera de Pisuerga, Polentinos y La Pernía, así como con agricultores y ganaderos de la comarca, para conocer los daños causados por los incendios al sector agroganadero en la provincia de Palencia y explicar las líneas de apoyo acordadas por la Junta de Castilla y León.

Durante la visita se ha analizado el alcance de los desperfectos registrados en diferentes instalaciones como cercados, mangas de manejo de ganado o abrevaderos. Tanto para su reparación como para impulsar la actividad agraria en las zonas afectadas, la Junta ha puesto en marcha diferentes medidas de apoyo en consenso con las Organizaciones Profesionales Agrarias.

En los encuentros de hoy también se han revisado las necesidades más inmediatas que tienen los ganaderos que requieren de alimento para sus animales. La Junta de Castilla y León mantiene activo un dispositivo de urgencia para el suministro de paja, forraje, pienso y agua, coordinado por el servicio territorial y que se mantendrá hasta el 30 de septiembre para, a continuación, sustituirse por una ayuda directa al ganadero.

Por último, la directora general de la Industria y la Cadena Agroalimentarias ha reiterado el compromiso expresado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de garantizar que los agricultores profesionales de las zonas afectadas perciban una ayuda mínima de 5.500 euros, destinada a reactivar la actividad agraria.