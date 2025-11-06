La Junta refuerza la atención oncológica en Palencia con 3,2 millones para la adquisición de un nuevo acelerador lineal

El objeto del contrato es la adquisición de un nuevo acelerador lineal en el Complejo Asistencial Universitario de Palencia durante la actual fase de ejecución de la construcción de la Unidad Satélite de Radioterapia. De esta manera, se dispensará una adecuada prestación asistencial a los pacientes oncológicos de la provincia palentina. La radioterapia es parte de la triada del abordaje del cáncer junto con la oncología médica o la hematología clínica y la cirugía suponiendo un elemento clave en el 40 % de los tratamientos curativos de esta enfermedad. Además, este tratamiento se indica en algo más del 50 % de los pacientes oncológicos.

De esta manera, Castilla y León cuenta con 15 aceleradores lineales: uno en el Complejo Asistencial de Ávila, dos en el Complejo Asistencial Universitario de Burgos, tres en el Complejo Asistencial Universitario de León, tres en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, uno en el Complejo Asistencial Universitario de Soria, tres en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, uno en el Complejo Asistencial de Zamora y finalmente, el nuevo que se instalará en el Complejo Asistencial Universitario de Palencia.

Por lo que se refiere al resto de unidades satélite de radioterapia que la Consejería de Sanidad tiene en marcha, la de Ávila está en funcionamiento desde 2023, la de Soria desde julio de este año, la del Bierzo ya se ha licitado la redacción del proyecto y la de Segovia está vinculada a las obras de ampliación del Complejo Asistencial.