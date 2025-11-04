La Junta presenta la 3ª edición de la Jornada ‘Deporte y Familia’, que se celebrará el próximo 9 de noviembre en el Campo de la Juventud de Palencia

La Junta de Castilla y León organizará el próximo domingo, 9 de noviembre, la Jornada ‘Deporte y Familia’, que tendrá lugar en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva Campo de la Juventud de la capital palentina de 11:00 a 15:00 y de 17:00 a 20:00 horas. La actividad, que ha contado con un presupuesto de 18.137 euros, pretende fomentar la conciliación de todas las personas involucradas en los programas de Deporte en Edad Escolar de Castilla y León.

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, José Antonio Rubio, ha presentado esta mañana la tercera edición de esta jornada, cuyo principal objetivo es disfrutar de la práctica deportiva en familia, ofreciendo diversas áreas que favorezcan la participación de todos los integrantes de las familias, y promoviendo la inclusión de las personas con discapacidad.

Rubio ha destacado que con el desarrollo de esta iniciativa “se busca que las familias disfruten de un ambiente deportivo, de diversión y motivación mientras interiorizan los valores intrínsecos de la actividad física, como son el compañerismo, el respeto por los demás, a las normas y el trabajo en equipo”.

El evento se articulará en diferentes áreas temáticas distribuidas por el recinto, con propuestas adaptadas a diferentes edades y niveles, que combinan juego, actividad física, educación para la salud e inclusión, garantizando la atención de personal titulado. En el acceso se habilitará la recepción de participantes como punto de información, registro y atención a dudas. Asimismo, todas las zonas contarán con monitores titulados encargados de organizar y supervisar las actividades para garantizar una experiencia segura, educativa y divertida.

Durante la jornada se podrá disfrutar de una zona de baile donde practicar bailes urbanos, zumba o similares dirigidos a todas las edades. Además, habrá una zona delimitada para juegos en familia y juegos inclusivos.

También se instalará una zona de ludoteca y guardería, en la que los participantes podrán realizar talleres, disfrutar de zona de relax y juegos multideportivos, pintacaras, multicuentos, etc.

La animación continuará en otra zona de hinchables, con la instalación de al menos cinco hinchables, así como en la zona I-Sports, en la que se dispondrá de simuladores de realidad virtual y consolas, todas ellas con capacidad para 10 familias.

Para la participación en el evento, las familias tienen que cumplimentar una ficha de inscripción que posteriormente entregarán en la mesa de recepción donde se les proporcionará una mochila en la que podrán encontrar un folleto informativo, una pieza de fruta y una botella de agua.

Fomento de la actividad física

El pasado 10 de noviembre de 2024, Palencia celebró su segunda edición de la jornada ‘Deporte y Familia’, un evento en el que se inscribieron 402 familias, llegando a disfrutar de la actividad un total de 1.206 personas.

La Junta de Castilla y León fomenta el deporte en todos sus ámbitos: edad escolar, universitario, alto nivel, adaptado, personas mayores y deporte en familia. La Ley 3/2019, de 25 de febrero, de la Actividad Físico-Deportiva de Castilla y León, presta una especial atención al fomento de la actividad física, de la educación física y del deporte y de actividades de interés público o utilidad social.

Finalmente, por Orden CYT/826/2025, de 25 de julio, se aprueba el Programa de Deporte en Edad Escolar de Castilla y León, para el curso 2025-2026, siendo el objeto de este programa buscar la conciliación familiar a través de actividades deportivas para las familias de los deportistas, entrenadores, delegados y aficionados al Programa de Deporte en Edad Escolar de Castilla y León.