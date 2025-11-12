La Junta impulsa en Palencia una jornada de intermediación laboral en hostelería con la participación de más de 600 demandantes de empleo y empresas del sector

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, José Antonio Rubio, ha presentado esta mañana una nueva jornada del evento de intermediación laboral ‘Conexión Hostelería: Entrevistas de Trabajo Express’, impulsado por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl). Esta iniciativa busca facilitar la contratación en el sector hostelero mediante intervenciones ágiles entre empresas y demandantes de empleo.

El encuentro entre empresas y personas en búsqueda activa de empleo se ha celebrado esta mañana en las instalaciones de la Delegación Territorial de la Junta en Palencia y da continuidad al proyecto piloto iniciado en Salamanca el pasado 7 de octubre, que posteriormente se ha extendido también a Valladolid y Burgos. Este modelo de intermediación pretende ofrecer una respuesta rápida y eficaz a las necesidades de personal del sector, generando un espacio de contacto directo entre quienes buscan trabajo y las empresas que requieren profesionales cualificados.

Para la organización de este encuentro, la Oficina de Empleo de Palencia ha remitido más de 650 convocatorias a personas inscritas como demandantes de empleo en las ocupaciones de cocinero, camarero y coctelero, mediante mensajes a teléfonos móviles y correos electrónicos.

Entre las 09:30 y las 13:00 horas, los candidatos convocados participan en grupos de 25 personas en una sesión preliminar de motivación y orientación, en la que reciben información y asesoramiento sobre el desarrollo del encuentro. Posteriormente, mantienen entrevistas con 15 empresas del sector hostelero que acuden al evento con el objetivo de cubrir un total de 45 vacantes. Los puestos ofertados incluyen ayudante de camarero, camarero, ayudante de cocina, cocinero, coctelero y personal de limpieza.

‘Conexión Hostelería: Entrevistas de Trabajo Express’ es fruto de la colaboración entre la Junta de Castilla y León, la Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León (Hosturcyl) y la Asociación de Empresarios de Hostelería de Palencia.

El delegado territorial ha destacado que esta iniciativa “demuestra el valor de la cooperación público-privada como herramienta eficaz para conectar talento y oportunidades laborales”. Asimismo, ha subrayado que este modelo “permite dar una respuesta inmediata a las necesidades del mercado laboral y mejorar la empleabilidad de los profesionales del sector”.

La edición de Palencia sigue la estela del éxito alcanzado en Salamanca, donde el evento piloto reunió a 900 candidatos para 64 puestos vacantes, logrando 47 contrataciones inmediatas y generando una bolsa de empleo que aún sigue activa para futuras incorporaciones.

La hostelería, motor de empleo en Castilla y León

Durante la jornada, el delegado territorial ha remarcado que la hostelería es uno de los pilares de la economía regional, con más de 75.000 empleos directos en toda la Comunidad. En Palencia, este sector contribuye de forma decisiva al dinamismo económico y a los niveles récord de afiliación a la Seguridad Social.

En cuanto a las ayudas al empleo, durante 2024 el Servicio Público de Empleo ejecutó en Palencia más de 12,3 millones de euros, beneficiando a más de 22.600 palentinos. Asimismo, las ayudas al empleo por cuenta ajena o propia promovieron la creación de 823 puestos de trabajo.

Además de su contribución al empleo, Rubio ha destacado el papel del sector como embajador de la identidad cultural y gastronómica de la Comunidad, un factor clave en la promoción turística tanto de Palencia como del conjunto de Castilla y León.

En el ámbito de la formación para el empleo, el Servicio Público de Empleo de Castilla y León está destinando durante el año 2025 una inversión cercana a los 4,2 millones de euros dirigida tanto a personas trabajadoras desempleadas como a trabajadores ocupados del sector de la hostelería en la Comunidad. Gracias a esta programación, en la provincia de Palencia, un total de 3.000 personas han participado en las acciones formativas promovidas por el Ecyl y 1.293 trabajadores ocupados han participado en actividades, todas ellas orientadas a mejorar la cualificación profesional y la empleabilidad en el sector.

En cuanto al área de intermediación, en la provincia de Palencia más de 18.700 personas al año han percibido algún tipoi de servicio a través de los orientadores de las oficinas de empleo.

Asimismo, en materia de apoyo al empleo estable, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo continúa respaldando el esfuerzo de las empresas por mejorar las condiciones laborales, especialmente en aspectos vinculados a la reducción de la temporalidad y a la conciliación de la vida laboral y familiar. Con este objetivo, se han establecido incentivos a la contratación indefinida, que incluyen un incremento adicional de 1.000 euros para los contratos formalizados en el sector de la hostelería, que se suman a los 4.500 euros del incentivo general.

El delegado territorial ha concluido su intervención afirmando que “la hostelería no solo genera empleo, sino que construye comunidad, identidad y futuro. Con eventos como ‘Conexión Hostelería’, la Junta de Castilla y León reafirma su apuesta por un modelo de colaboración que une formación, empleo y compromiso con el desarrollo económico de la región”.