La Junta concede subvenciones a 9 familias de San Pedro de Cansoles por 1,8 millones de euros para la reconstrucción de varias viviendas y edificaciones complementarias afectadas por los incendios forestales

Las ayudas de la Junta de Castilla y León concedidas de forma directa a nueve familias residentes en San Pedro de Cansoles, en el municipio de Guardo (Palencia), permitirán cubrir la totalidad del coste de reparación de los daños sufridos en sus hogares o edificaciones complementarias.

Tres familias, cuyas viviendas sufrieron graves daños, recibirán 243.000 euros; otra familia, 224.100 euros para la reparación de vivienda, enseres y daños en edificación complementaria; 221.200, 168.300, 164.600 y 164.450 euros percibirán otras cuatro familias; y 158.800 euros para la última, destinados a vivienda y enseres.

Los incendios forestales ocurridos en las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca y Zamora durante el verano de 2025 han afectado de manera importante a viviendas, enseres y edificaciones complementarias. Por ello, la Junta de Castilla y León trabaja para devolver a las familias la estabilidad de sus hogares, recuperar el patrimonio edificado y promover la revitalización económica de núcleos rurales con debilidad demográfica.

Un aspecto destacado de estas ayudas es la amplitud de los conceptos que cubren y que no están previstos por ninguna otra administración. Se otorgan tanto para viviendas habituales como para segundas residencias, con independencia de los ingresos familiares de los afectados y sin importar si el residente es o no el propietario de la vivienda.

3,6 millones de euros destinados a ayudas a las familias

Las ayudas a nueve familias residentes en San Pedro de Cansoles se suman a las ya concedidas el pasado 28 de agosto por importe de 252.000 euros en Cubo de Benavente (Zamora) en favor de tres familias y las concedidas hoy en el Consejo de Gobierno por importe de 1.562.450 euros a diez familias residentes en los municipios de Villaseco de los Reyes (Salamanca) y Quintana y Congosto (León).

De esta forma, en poco más de un mes desde que se declarara el primer gran incendio forestal, la Junta ha concedido ya ayudas para la reconstrucción de viviendas, edificaciones complementarias y reposición de enseres a un total de 22 familias por un importe total de 3.644.900 euros.