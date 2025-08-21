La Junta califica como "falsas" las afirmaciones del alcalde de Cervera al respecto del incendio de Resoba

Ante las recientes declaraciones realizadas sobre la gestión del espacio natural de la Montaña Palentina, la Junta de Castilla y León desea trasladar a la ciudadanía y a los medios de comunicación la siguiente información objetiva y contrastada, con el fin de aclarar y corregir afirmaciones malintencionadas que no se ajustan a la realidad.

1. Personal de mantenimiento y vigilancia del espacio natural

Frente a la afirmación sobre un supuesto “desmantelamiento constante de la red de cuidado”, la Junta de Castilla y León aclara que la cuadrilla del parque continúa plenamente operativa y está contratada por la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León. Además, se encuentra en proceso de licitación un nuevo contrato de servicios por valor de 779.246,33 €, que garantizará la continuidad de este servicio una vez finalizado el contrato actual.

2. Personal de incendios

Se ha afirmado que “más del 60% de la plantilla está sin cubrir”, y que “existía una cuadrilla del parque que se encuentra sin cubrir ninguna de las plazas”. Esto es igualmente falso. Más del 90% de las plazas de agentes y celadores están actualmente cubiertas en las tres comarcas de la Montaña Palentina.

El operativo de vigilancia y autobombas mantiene cobertura durante todo el año, a excepción de cuatro puestos de vigilancia (con contratos de 6 meses) y dos carrocetas nocturnas (con contratos de 5 meses). En la EPA de este año, el porcentaje de vacantes ha sido de tan solo un 12%.

3. Coordinación de la lucha contra incendios

La gestión de la emergencia se desarrolló conforme a los protocolos establecidos, con una respuesta escalonada y adaptada al nivel de riesgo y evolución del incendio.

El incendio fue declarado el domingo 10 agosto a las 11:37 horas, situación en la que estuvieron presentes cuatro técnicos, diez agentes medioambientales, seis medios aéreos, dos cuadrillas helitransportadas con siete personas en cada una, un vehículo de maquinaria pesada, un autobomba y una cuadrilla de tierra, también compuesta por siete profesionales.

Dos días más tarde, el martes 12 de agosto a las 14:53 horas, el incendio fue declarado como IGR-2, llegando el miércoles 13 a desplegar un operativo compuesto por cinco técnicos, doce agentes medioambientales, nueve medios aéreos, siete cuadrillas helitransportadas que estaban compuestas por un total de 35 personas, tres vehículos de maquinaria pesada, ocho autobombas y trece cuadrillas de tierra con un total de 91 integrantes.

4. Caminos vecinales

Respecto a la afirmación de que los caminos vecinales “se encuentran abandonados”, la Junta recuerda que estos caminos son de titularidad municipal, por lo que su conservación y mantenimiento corresponde a los ayuntamientos, conforme al artículo 25.2.d) de la Ley de Bases de Régimen Local.

5. Pernoctas del operativo

Ante la afirmación relativa a que “tenían camas libres y la Junta lo sabía, pero durmieron en el suelo”, es necesario puntualizar que el convoy de 16 personas desplazado desde Burgos salió del incendio en torno a las 3:30 de la madrugada, tras haber cumplido sus horas legales de servicio, ya que venían con varias horas previas de trabajo en Burgos. Se trató de una situación puntual que se resolvió a primera hora de la mañana con la organización adecuada del alojamiento.

6.- Avituallamiento

La Junta de Castilla y León se encargó en todo momento de proporcionar todos los alimentos necesarios a los profesionales que se encontraban trabajando en la zona, cumpliendo con la normativa sanitaria y en ningún caso suministrando comida en mal estado.

7.- Ubicación del centro logístico

Ubicación del centro logísticoCon respecto a las “más de dos horas para llegar a San Salvador de Cantamuda”, la Junta aclara que, con respecto a estas quejas por la ubicación del centro de operaciones, el Puesto de Mando Avanzado (PMA) se instaló en el Pico Cueto, lugar que reunía las condiciones técnicas necesarias de comunicación y accesibilidad.

La localidad de San Salvador de Cantamuda fue el área de espera de los medios para una efectividad total del operativo y de gestión de los sectores, optimizando así la eficacia del operativo.

Desde la Junta de Castilla y León reiteramos nuestro compromiso con la transparencia, la buena gestión y la protección del medio natural, y lamentamos profundamente la difusión de informaciones inexactas que solo generan confusión y menoscaban el trabajo profesional de los equipos humanos implicados en la protección de nuestro patrimonio natural.

Por lo tanto, la Junta de Castilla y León lamenta las declaraciones de Jorge Ibáñez, alcalde de Cervera de Pisuerga, y está centrada en trabajar y reconstruir.