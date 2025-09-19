Julio César Izquierdo suma nuevos reconocimientos en certámenes literarios nacionales e internacionales

El escritor palentino, periodista y conductor del programa Más de Uno Palencia de Onda Cero , Julio César Izquierdo, continúa afianzando su presencia en el panorama literario gracias a una trayectoria marcada por la constancia, la originalidad y el reconocimiento en numerosos certámenes. Su poema Muerto lo serás tú ha sido seleccionado para formar parte de la antología del concurso internacional “Microatardeceres VIII”, mientras que en el ámbito del microrrelato ha sido distinguido como finalista en el XI Certamen “Reloj de sol” con Miss Tiempo y en el X Concurso de narrativa “Tardes de verano” con el relato Ardiendo. Asimismo, su poema Ex mentira se incluirá en la antología internacional “Erotismo poético”.

A estos logros recientes se añaden otros reconocimientos: su micro relato Tapiales quedó finalista en el XI Concurso Literario “El Muro”, el cuento Callando te digo alcanzó la final en el XI Concurso “Hilvanando palabras”, y la historia Eco invisible fue seleccionada en el X Certamen “Vivir y contar”. Su palmarés incluye, además, premios destacados como el X Concurso de Narrativa “Calzando tus zapatos entendí” con el relato Honras, el XIX Premio Internacional de Relato “Sexto Continente” con Diga 33, y el Certamen Literario “San Isidro Labrador”, donde obtuvo el primer premio con San Isidro Ladrador. Con estos reconocimientos, Julio César Izquierdo consolida su presencia en el panorama literario de nuestra tierra, destacando por una narrativa que combina sensibilidad social, fuerza expresiva y una cuidada economía del lenguaje, cualidades que convierten sus historias en piezas muy apegadas al mundo rural. Julio César Izquierdo es autor de los libros: Paseando Ampudia, Paseando Fuentes de Nava, Visita Palencia y su provincia, El Canal de Castilla, Rutas del Románico Palentino, Conversaciones con un masón, A mí que me registren, Castilla, ancha y eterna y Tiburcio, un señor de pueblo.