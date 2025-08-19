Julen Forniés y Pablo Mena se incorporan al cuerpo técnico del Súper Agropal Palencia

El cuerpo técnico que trabajará en la Primera FEB 2025-26 bajo la responsabilidad de Natxo Lezkano contará con la continuidad de buena parte de sus integrantes, a los que se unen dos nuevos profesionales, el entrenador Julen Forniés y el preparador físico Pablo Mena. El vitoriano Forniés procede del Tizona Burgos, donde fue entrenador ayudante las tres últimas temporadas en la Primera FEB (22-25). Y el palentino Mena regresa al primer equipo morado, al que ya perteneció durante dos campañas (22-24). El pasado curso trabajó en Kosovo, tanto en el club KB Peja (ETC Superliga y FIBA Europa) como en la selección kosovar. Continuarán una temporada más integrando el cuerpo técnico del equipo Alberto Padilla como entrenador ayudante, Joseda Revuelta (fisioterapeuta), Marc Larriba (delegado) y Montse Fuentes (médica).