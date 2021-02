Juan Diego Botto, Olivia Molina y Miguel Rellán actuarán en el Teatro Principal

“La cultura debe continuar”. Esta es la máxima que desde el inicio de la pandemia se han marcado en la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Palencia. En esta ocasión, la Concejal delegada de éste área, Laura Lombraña, ha presentado la programación que acogerá el Teatro Principal durante los meses de marzo, abril y mayo. Un total de 17 espectáculos , que arrancarán el próximo jueves, 4 de marzo, a las 19:30 horas, y que están pensados para todos los públicos: bebés, público infantil, jóvenes y adultos. La venta anticipada de entradas está fijada para los días 1, 2 y 3 de marzo ( de 12:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 19:30 horas), así como los días de función ( de 12:00 a 14:00h y de 17:00 a 19:30h).

“Toda la programación tiene un denominador común marcado por la calidad de los espectáculos”, señaló la Concejal de Cultura, con artistas de la talla de Juan Diego Botto que se subirá a las tablas del Principal con la obra “Una noche sin luna” (viernes, 26 de marzo), Olivia Molina y Elena Ballesteros que protagonizarán “Perfectos desconocidos” (jueves, 20 de mayo) o Miguel Rellán y Secun de la Rosa con la obra “Los asquerosos” (viernes, 21 de mayo). Además, la programación incluye un ciclo infantil y para bebés, Las noches flamencas del Principal de la mano de Israel Fernández o la danza con el espectáculo “ Coreógrafos del siglo XXI a cargo del Ballet Contemporáneo de Burgos.

El aforo del teatro estará limitado al 33 % y se han diseñado exigentes protocolos de seguridad para los propios trabajadores, artistas y para el público que asista a las funciones “con el objetivo de proteger la salud de las personas que es lo fundamental”, apuntó Lombraña. Además, el Ayuntamiento mantiene su política de precios para facilitar el acceso a la cultura a todos los palentinos con importantes bonificaciones para menores de 25 años, desempleados, familias numerosas, mayores de 65 años.

Programación

La programación arranca el día 4 a las 19:30 horas con la obra 'Also Known As (A.K.A.)', monólogo escrito por Daniel J. Meyer e interpretado por Lluis Febrer, en el que se habla sobre la identidad, la diferencia entre lo que sientes que eres y lo que determina la sociedad que eres, y que se ha considerado por los expertos como el fenómeno teatral de la pasada temporada. "No en vano ha sido ganador de cuatro Premios Butaca, tres Premios Teatre de Barcelona y dos Premios Max", apuntó la munícipe.

La siguiente cita, prevista para el día 7 a partir de las 19:30 horas, es 'El viento es salvaje', a cargo de la compañía 'Las Niñas de Cádiz', y que supone una interpretación libre de dos de los personajes femeninos más apasionantes de la historia de la cultura universal como son Medea y Fedra, y que se hizo acreedor del Premio Max al Mejor Espectáculo Revelación.

Tras la comedia de la directora y actriz, Ana López Segovia, el turno será para la de la compañía 'Contraproducions y Focus', que en 'El Electo', fijada para el día 13 de marzo a partir de las 19:30 horas y gracias a la magnífica interpretación que realizan Fernando Coronado y Antonio Mourelos, narra la historia de un presidente de Gobierno electo con un 'tic' nervioso que amenaza con arruinar su discurso de investidura y se ve obligado a recurrir a los servicios de un psiquiatra, con quien mantiene una divertida e incisiva batalla dialéctica.

El día 20, también a partir de las 19:30 horas, tendrá lugar la primera obra de carácter infantil de todo el programa. 'El tambor de Cora', producida por 'La Teta Calva', es una historia de superación, en la que las dificultades son observadas desde el prisma de la valentía, la alegría y la imaginación, y que invita a vivir sin miedo. En ella, el protagonista, momentos antes de caer dormido con motivo de la anestesia previa a una operación, inicia una conversación con la niña, Cora, que se aparece a los pies de su cama y que le comenta que ha perdido su tambor, tambor que hasta ese mismo momento sólo ella podía escuchar.

El mes de marzo se cierra el día 26, a partir de las 19:30 horas, con la obra 'Una noche sin luna', protagonizada por dos de los actores que serán más fácilmente reconocibles por el público joven, Sergio Peris-Mencheta, que también ejerce de director, y Juan Diego Botto, que es el autor del texto. En esta coproducción de 'La Rota', 'Barco Pirata' y 'Concha Busto', "calificada por los críticos como conmovedora y sorprendente", explicó Lombraña, se habla de Federico García Lorca desde una sensibilidad del Siglo XXI, como si el propio poeta granadino estuviera entre nosotros, apuntando detalles sobre los aspectos menos conocidos de su vida y obra.

Las citas del mes de abril arrancan el día 3, a partir de las 19:30 horas, con la propuesta de la compañía 'Teatro Paradiso' titulada 'Úniko'. Esta obra, que mezcla títeres y actores de carne y hueso, fue reconocida con el Premio Fetén 2020, y nace con el objetivo de "ser un reflejo, crudo aunque sin perder el sentido del humor, de lo que los celos por el nacimiento de un hermano pueden provocar en un niño y su entorno", explicó la responsable municipal de Cultura.

El drama histórico copa el siguiente espectáculo, que se celebrará el día 9 a partir de las 19:30 horas, y en el que 'Nao D'Amores' representará sobre el escenario del teatro capitalino la obra 'Nise, la tragedia de Inés de Castro'. En ella se narran las fuertes presiones que empujan al rey Alfonso de Portugal a decretar la ejecución de Inés de Castro, casada en secreto con su hijo, el infante Don Pedro, quien, tras recuperarse del golpe que supuso su muerte, le declara la guerra, ascendiendo al trono del país luso una vez Alfonso fallece.

El flamenco también tiene cabida dentro de la programación establecida desde la Concejalía de Cultura para el próximo mes de abril. En este caso, y dentro de la segunda edición del ciclo 'Noches Flamencas del Principal', el día 23 a partir de las 19:30 horas podremos disfrutar del cantaor 'Israel Fernández', integrante de una familia gitana de orígenes andaluces pero asentada en el pueblo toledano de Corral de Almaguer, engloba el mundo antiguo y contemporáneo, erigiéndose como una evolución nacional de este arte, tal y como reconocen otras estrellas del flamenco patrio como son su colega Miguel Poveda o la bailaora Sara Baras.

Del cante flamenco pasamos a la danza. Más en concreto a la que protagonizan los integrantes del Ballet Contemporáneo de Burgos que, el día 29 a partir de las 19:30 horas, pondrán todo su talento al servicio del público asistente para disfrutar de una selección de las diferentes coreografías finalistas y ganadoras del 'XVIII Certamen Internacional Burgos & Nueva York', que se celebró en 2019 y que está considerada como "una de las competiciones más importantes del mundo dentro de su ámbito", reveló Lombraña.

En lo que respecta al mes de mayo, la oferta cultural del Ayuntamiento de Palencia se inicia el día 8 en doble sesión (12:00 y 13:15 horas), con una obra dedicada para bebés comprendidos entre los seis meses y los cuatro años, " integrada dentro del ciclo 'El Principal con Chupete' que se iniciara hace ya unos años", apostilló la concejal. La obra en sí, protagonizada por los profesionales de la compañía 'Teloncillo', "especializada en este tipo de espectáculos para los más pequeños de la casa", detalló Laura Lombraña, es 'La Cocina', Premio Nacional de las Artes Escénicas para la Infancia 2013. En ella se invita a los participantes a entrar en esta peculiar zona de la casa, llena de trastos y utensilios, donde, por medio de la poesía y la música, se van a cocinar palabras que se comen por los ojos, sin cuchara y tenedor.

El siguiente hito, establecido para el 14 a alas 19:30 horas, es 'Greenpiis', una divertidísima comedia surgida de los integrantes de la compañía 'Yllana', en la que se satiriza la ecología, el futuro de nuestro planeta y la supervivencia de nuestra especie, partiendo del calentamiento global, el uso abusivo de los plásticos o el consumismo desenfrenado. Cuatro actores se desdoblan en infinidad de personajes, desde políticos a pingüinos, para tratar un tema que está en boca de todos en estos momentos con un sentido del humor ácido y sin barreras.

La tercera cita del mes de mayo, día 15 en doble sesión (12:00 y 13:15 horas), es una nueva obra para bebés, que se incluye dentro de 'El Principal con Chupete' y que se denomina 'Emociones de hojalata'. Este texto, representado por la compañía 'Mar Rojo Teatro', narra la historia de un robot llamado Hojalata, al que le acaban de instalar un corazón y tiene las emociones hechas un lío. Con la ayuda de sus amigas Inma y Emma, irá conociendo y poniendo esas emociones en orden, así como lo que significa tener corazón.

La penúltima representación que se incluye en el programa, prevista para el día 20 a partir de las 19:30 horas, es 'Perfectos Desconocidos', una obra de Paolo Genovese que ha sido llevada al cine por Álex de la Iglesia en el año 2017 y que, en este caso, Daniel Guzmán trae a Palencia junto con la compañía 'Pentación'. En ella, un grupo de amigos de toda la vida, entre los que están Elena Ballesteros, Olivia Molina o Álex Barahona, queda para cenar y uno de ellos propone compartir los mensajes y llamadas que reciban en sus móviles durante la cena.

El broche de oro a este programa lo pondrán dos grandes de la escena nacional como son Miguel Rellán y Secun de la Rosa, con el montaje cómico 'Los asquerosos',

basado en la novela de Santiago Lorenzo y adaptado por Jordi Galcerán y Jaume Buixó para la productora 'Fran Ávila'. En esta obra, Manuel (Secun) ha herido a un policía y se ha dado a la fuga, refugiándose en la casa de su tío, quien le aconseja que desaparezca. Haciendo caso a esa recomendación y aprovechando la noche huye hasta un pueblo abandonado denominado Zarzahuriel, donde, a pesar de no contar con casi nada y subsistir de milagro, Manuel descubre una vida agradable.

Banda Municipal de Música

Además de todos estos espectáculos, el programa también se compone por tres conciertos de la Banda Municipal de Música, "en el que los espectadores, que podrán acceder mediante invitación, van a disfrutar de una serie de piezas que mezclarán los acordes más clásicos con otros de actualidad, haciendo que cualquier persona, independientemente de la edad, pueda pasar un rato agradable", manifestó la edil de Cultura, Turismo y Fiestas. Estos recitales serán los días 11 de marzo, 22 de abril y 27 de mayo, en todos los casos a partir de las 19:30 horas.

"Desde la Concejalía estamos muy agradecidos con la respuesta de los palentinos a todas las propuestas culturales que organizamos y cuyo objetivo es dinamizar el sector cultural entendiendo que es un motor económico importante y generador de empleo al mismo tiempo que ofrecemos un servicio de calidad a los vecinos para que puedan divertirse y desconectar en estos momentos tan complicados para todos. La cultura también nos consuela”, finalizó Lombraña.