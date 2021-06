José Bono apoya al Gobierno al respecto de los indultos del "procés"

El Centro Cultural Provincial de la capital palentina acogió hoy un acto organizado por la Escuela Socialista. El protagonista de esta cita ha sido el que fuera presidente del Congreso de los Diputados, ministro de Defensa y presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha, José Bono. Una visita a Palencia que coincide con la concesión de los indultos a los presos del "procés".

Bono deja claro que "no es sospechoso de ser complaciente con los independentistas" recordando que dimitió como ministro de Defensa por estar en contra del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Señala que "desde el punto de vista personal, los independentistas que han deliquido no merecen esa medida de gracia", pero a reglón seguido afirma que "no nos podemos acercar a los indultos con las tripas".

En este sentido, tiene claro que, desde una posición política, "el Gobierno tiene el derecho y la obligación de intentar resolver el problema de Cataluña". Afirma que un Gobierno, debe "luchar para que Cataluña no se independice y se reduzca el número de independentistas". Por este motivo espera que "el proceso de indultos que se inicia ahora salga bien", aprovechando para criticar la gestión del Gobierno de Rajoy para evitar el referendum. José Bono apoya la decisión de Pedro Sánchez asegurando que "en la perspectiva para reducir la resión separatista, lo que debe hacer un Gobierno es buscar fórmulas, y los indultos es una".

Por último deja claro su compromiso con el PSOE, afirmando que "no estará en el pelotón del odio de los que fusilan a Pedro Sánchez".