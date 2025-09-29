Izquierda Unida-Podemos tilda las ordenanzas fiscales de 2026 de ser “unas ordenanzas a medio gas"

Esta misma mañana ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Palencia la comisión de hacienda dirigida a conocer las propuestas del equipo de gobierno con respecto a las ordenanzas fiscales que tendrá Palencia para el año 2026. Desde Izquierda Unida-Podemos consideran que el enfoque del equipo de gobierno con respecto a las ordenanzas fiscales sigue estando lejos de su posición al resultar “continuistas” y “tibias”.

El concejal y portavoz de Izquierda Unida-Podemos, Rodrigo San Martín, ha afirmado que: “entendemos que la composición del Ayuntamiento está como está y desde el equipo de gobierno ahora tienen que hacer malabares para sacar medidas adelante pero las ordenanzas propuestas nos parecen que están hechas a medio gas. Cuatro modificaciones incluyendo la bajada del IBI que hasta se ha quedado corta de lo que propusimos desde Izquierda Unida-Podemos y, por lo que tenemos entendido hasta el momento, el recargo del IBI a los bienes desocupados permanentemente sigue sin recaudarse de forma efectiva. Desde luego no es la visión que tenemos en Izquierda Unida-Podemos para las ordenanzas fiscales que necesita la ciudad”.

Izquierda Unida-Podemos, entre otras, ha propuesto las siguientes medidas relacionadas con las ordenanzas fiscales:

- Recargo efectivo del IBI del 30% a los bienes inmuebles de uso residencial desocupados permanentemente.

- Bajada del 20% del IBI.

- Aplicación del IBI a los bienes inmuebles de la Iglesia que no estén destinados a actividades de culto o educación.

- Bonificación del 50% del IBI a la vivienda habitual de las personas jubiladas que se encuentran en la situación de cobrar la pensión mínima.

- Subida de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública a favor de empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil.

- Subida de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público por la instalación de cajeros automáticos en las calles de 1ª y 2ª categoría.

- Aumento de los recargos por la instalación de veladores y sillas en la vía pública cuando se trate de vías peatonales, cuando se sitúen en el interior de estructuras de cerramiento fijas o semipermanentes que supongan ampliación de la ocupación del suelo y vuelo y cuando se instalen toldos, sombrillas, cortavientos, jardineras, estufas y ventiladores.

- Eliminar la tasa por expedición de volantes y certificados de empadronamiento.

Finalmente, desde Izquierda Unida-Podemos apuntan que “es especialmente relevante que se desarrollen en la ciudad de Palencia unas ordenanzas que permitan una fiscalidad más social y por lo tanto más justa para las palentinas y palentinos”.