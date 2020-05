Iván Fradejas: "Renuncio al cargo ya que no comparto las decisiones que se han tomado en IU Castilla y León"

Fradejas dimite del cargo de coordinador provincial de IU en Palencia al no estar de acuerdo con que, durante la fase cero, se haya elegido a la dirección de IU en nuestra comunidad. Respecto al nuevo coordinador regional, Juan Gascón, considera que es una persona "muy válida y capaz".

Renuncio al cargo ya que no comparto las decisiones que se han tomado en IU Castilla y León" / Facebook IU Palencia

El que durante ocho años ha sido coordinador provincial de IU Palencia, Iván Fradejas, ha anunciado su dimisión. En declaraciones a Onda Cero, Fradejas afirma que no tenía pensado presentarse a la reelección en el cargo pero que los últimos acontecimientos producidos en el seno de IU Castilla y León le animan a adoptar esta decisión. En este sentido se refiere a las formas escogidas por la Coordinadora Regional para cambiar la dirección del partido durante este fin de semana. Fradejas renuncia al cargo ya que "no comparto las decisiones que se han tomado en IU Castilla y León". Afirma que "en fase cero no es momento de elegir a las nuevas direcciones privando a la militancia del debate".

Respecto a las elección de Juan Gascón como nuevo coordinador regional de IU en nuestra comunidad, Fradejas afirma que es una persona "muy válida y capaz", pero que no comparte el método y la forma del proceso de elección.