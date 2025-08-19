Iván Ferreiro, Walls, Ruslana, Melody o Depol encabezan el cartel de unas fiestas de San Antolín cada vez más centradas en los barrios

Las Fiestas de San Antolín de Palencia se celebrarán del 27 de agosto al 6 de septiembre, un total de once días, para disfrutar de cientos de propuestas y actividades culturales, lúdicas y de ocio, para todos los gustos y edades. La alcaldesa de la ciudad, Miriam Andrés, acompañada del concejal responsable del área de Identidad de Cultural, Francisco Fernández, ha presentado esta mañana la programación, que arrancará el próximo miércoles 27, con la inauguración de ExpoAire en la Huerta de Guadián. Aunque el chupinazo oficial no tendrá lugar hasta el viernes 29 agosto, a las 20:30 h en la Plaza Mayor, con el Pregón Popular a cargo de la arbitra palentina, Marta Huerta de Aza.

El Pregón Literario correrá a carga de la ilustradora Noemí Villamuza en el Teatro Principal el 28 de agosto. Dos mujeres cuyos éxitos profesionales, conseguidos tras años de esfuerzo, constancia y superación, han hecho que se hayan convertido en ejemplo para generaciones futuras. Por su parte, la Escuela de Rock de Palencia será la protagonista del Pregón Infantil el sábado 30, a partir de las 12 h en la Plaza Mayor.

“Estas fiestas llevan por bandera la participación ciudadana y la buena energía de los palentinos; que las viven, las sienten y las disfrutan en las calles, y por eso animamos a los ciudadanos a que se dejen contagiar de este espíritu festivo único y participen en cada una de las actividades que se han programado con todo el cariño", han manifestado al tiempo que han destacado que los barrios siguen adquiriendo protagonismo. En este sentido, han anunciado que a las distintas representaciones del MAC este año se suma el denominado ‘Va de Verbena’ con actuaciones a la hora del vermú en la plaza de San José y exteriores del Palacio de la Diputación; el tardeo que recalará en el parque de la Carcavilla, la Avda. Derechos Humanos y la calle Los Robles del barrio de San Juanillo y ya por la noche, en el recinto ferial.

Durante la presentación, se ha dado conocer el cartel anunciador de las ferias, elaborado por Ángel Ligero de Alfaro (La Rioja). Un apasionado por el diseño, que asegura que se ha presentado a muchos concursos siempre intentando plasmar de cada lugar, “su esencia, tradición y sus particularidades”. Es por ello, que la imagen bajo el título “Tradición y fiesta” ganadora del premio de 1.000 euros, plasma fielmente esta idea reflejando la tradición de la mano de la cripta de San Antolín y la fiesta, con fuegos artificiales. Todo ello, a través de una explosión de color sobre fondo negro.

La programación musical de estos sanantolines se articula en torno a dos grandes escenarios: en el parque del Salón con las actuaciones de Inmaculate Fools (31 de agosto); Ruslana (1 de septiembre); Ivan Ferreiro (2 de septiembre); Fiesta Megastar Cope Palencia (3 de septiembre); Melody (4 de septiembre); Walls (5 de septiembre), DePol (6 de septiembre); Los Cuarenta Sessions con la participación de los Dj,s Dani Moreno ‘El Gallo’, Ramsés López ‘El Faraón’ y Félix Castillo (29 de agosto) o la final de la II edición ‘Vivestival’ con la actuación de Arizona Baby (30 de agosto). Y en la plaza Mayor a través del Escenario Recoletas con las actuaciones de Balkan Paradise Orchestra (29 de agosto); Nadia Álvarez y Christina Rosevinge (3 de septiembre); Fillas de Cassandra (4 de septiembre); Ballet Flamenco Drys (5 de septiembre) y Shaila Durcal (6 de septiembre). La programación en este escenario se completará con propuestas como la de Carrión Folk, que presentará su nuevo trabajo ‘Báilalo’ (31 de agosto) así como del espectáculo de Ballet Flamenco de la Compañía Drys (5 de septiembre).

A ello se suman otros escenarios, como la plaza de la Inmaculada, que acogerá el ciclo ‘Palencia en Negro’ con las actuaciones de Barrence Whitfield (4 de septiembre), La Perra Blanco (5 de septiembre) y The Cinelli Brothers (6 de septiembre) así como del concierto de ‘El Nido’ y la Banda Municipal (3 de septiembre), dentro del A Concejo; la plaza de San Pablo, con la celebración del ‘San Antolín Sonora’, el X Festival Heavy y Palencia DJs en las Huertas del Obispo, el Onda Roll y el ‘Vozerío’ en la Huerta de Guadián o los conciertos de la Banda Municipal de Música en plaza de San Francisco.

Además, la propuesta de este equipo de Gobierno sigue apostando por la tradición y las raíces con el Festival de Folclore Nacional e Internacional A Concejo que se llevará a cabo los días 30 y 31 de agosto con la participación del Grupo Folklórico ‘El Pilar’ de Zaragoza, la Asociación Cacereña de Folklore ‘El Redoble’ de Cáceres y el Grupo de Danzas ‘Jorge Manrique’ de Palencia y, 1, 2 y 3 de septiembre del grupo Kud Pance Pesev de Macedonia del Norte y de las Combinaciones Folklóricas de Colombia. A todo ello, hay que sumar el Mercado Tradicional de Indumentarias e Instrumentos que contará con ocho artesanos procedentes de Palencia, Burgos, Zamora, León, Cantabria y Valladolid; la música folk, el baile vermut y el desfile o la iniciativa ‘La Plaza Baila’.

La ciudad acogerá además varias citas ya tradicionales y muy consolidadas como las ferias del Libro y de Artesanía del 29 de agosto al 7 de septiembre en el Paseo del Salón; el Mercado de Época del 29 de agosto al 1 de septiembre en el Parque Isla dos Aguas; la Muestra de Artistas de Calle (MAC25), la Feria de Día, la Feria del Disco, los pasacalles de Gigantes y Cabezudos, las atracciones del recinto ferial, la Carrera Holi en los Jardinillos, la concentración de coches clásicos, las rutas teatralizadas, la XVIII Travesía Río Carrión, el 51 Ascenso y Descenso del Carrión, los hinchables acuáticos para disfrutar

al aire libre del final de la temporada de las piscinas, los juegos autóctonos, los concursos ‘Con Forma de P’ y de ‘Música Callejera’ o la Carrera Solidaria de Patitos de Goma.

Por último, cabe señalar que se han editado 47.000 programas que se podrán recoger a partir de este viernes en el Ayuntamiento, Mariano Timón, Canónigas, Oficina de Turismo, Biblioteca Eduardo Dato, Lecrác, Casino, en los hoteles Castilla Vieja, Rey Sancho, Don Rodrigo, Palacio de Congresos, AC, Diana Palace, Alda Mujer Palentina y Alda Eduardo Dato así como en los centros municipales del Museo del Agua, Victorio Macho y la Huerta Guadián y los CEAS (La Puebla, Miguel Unamuno, José María Fernández Nieto y San Juanillo). También, en la Feria del Libro.