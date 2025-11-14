IU-Podemos recogerá las propuestas de los vecinos del sector 8

Izquierda-Unida Podemos realizará un acto de escucha abierto a la participación de la ciudadanía con los vecinos y vecinas del barrio de la Nueva Balastera (Sector 8), en el Centro Social Municipal (CEAS) de Pan y Guindas (Calle Quito, s/n) el próximo lunes 17 de noviembre a las 19:30h.

En dicho acto, el grupo municipal pretende tomar el pulso al barrio en cuestiones clave que hayan ido surgiendo durante las últimas fechas. También se abordarán peticiones para la elaboración próxima de los presupuestos para 2026 de las que el concejal Rodrigo San Martín Franco tomará buena nota.

Con este acto las formaciones esperan seguir contando con la ciudadanía y su asistencia para tener, de primera mano, las reivindicaciones y problemas de cada barrio. La reunión convocada el próximo lunes, se inscribe en el marco de una serie de actos de escucha que Izquierda Unida-Podemos está desarrollando en todos los barrios de la ciudad.