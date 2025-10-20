IU-Podemos lleva al Pleno del Ayuntamiento la municipalización del servicio funerario de Palencia

Izquierda Unida-Podemos ha registrado, de cara al pleno municipal que se celebrará en el Ayuntamiento de Palencia este jueves 23 de octubre, una moción en la que solicitan la realización de un estudio de viabilidad de gestionar de forma directa el servicio público funerario en la ciudad de Palencia.

Desde IU-Podemos lamentan la notoria diferencia de precios que se advierte en la prestación del mencionado servicio en aquellos municipios en los que éste se presta de forma directa por parte de los Ayuntamientos y en aquellos donde el servicio se presta a través de una empresa. Además, señalan como preocupante la falta de competencia en el sector funerario privado, lo que provoca que las tarifas tiendan a subir por encima de la media corriendo el riesgo de que se formen oligopolios locales, lo que repercutiría de forma negativa en las personas usuarias del servicio.

El concejal y portavoz de IU Podemos, Rodrigo San Martín, afirma que: “el sentido de esta moción se dirige principalmente a poner una solución a una situación injusta que en ningún caso debe sufrir la ciudadanía, ya que las palentinas y palentinos tienen derecho a poder disfrutar del servicio público funerario independientemente de su capacidad económica y sin tener que pasar por un agravio mayor en aquellos momentos en los que requieran hacer uso del mencionado servicio. Es por ello que solicitaremos en el pleno de este jueves que se realice por parte del Ayuntamiento un estudio de viabilidad para la gestión directa del servicio público funerario en nuestra ciudad”.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Finalmente, desde Izquierda Unida-Podemos consideran que: “es especialmente relevante dar prioridad al interés colectivo sobre el beneficio empresarial privado, estando además sobradamente demostrado que la gestión pública directa resulta mucho más beneficiosa para la ciudadanía en términos sociales, económicos y éticos, por lo que creemos que el servicio público funerario no puede seguir encontrándose al margen del control directo por parte del propio Ayuntamiento y es el momento en el que se debe revertir esta situación, debiéndose iniciar el procedimiento adecuado por parte de la Corporación local para gestionar de forma directa el servicio público municipal funerario y así poder fijar tarifas asumibles para la totalidad de la ciudadanía que necesite recurrir a este servicio”.