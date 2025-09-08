IU-Podemos considera que la falta de planificación "ha lastrado" las fiestas de Palencia

La agrupación de izquierdas centra su crítica principal en un fallo de planificación de los eventos de San Antolín 2025, lo que supone de acuerdo con lo expresado por Izquierda Unida-Podemos, “un aumento del gasto en fiestas innecesario y perfectamente evitable si se hubieran planeado con una mayor antelación que tiene como consecuencia que esa cantidad a mayores de dinero no se pueda destinar a otro tipo de actuaciones que Palencia necesita, como por ejemplo un buen acondicionamiento de los barrios alejados del centro. Además, un ejemplo evidente del descontrol y la falta de organización fue lo que ocurrió con el espectáculo de paracaidismo y parapente, que era una actividad que venía en la programación y ni siquiera estaba confirmada, teniendo que cancelarse o por ejemplo la planificación de conciertos que suceden a la misma hora, no tiene sentido”.

Continuando con la valoración, la formación mencionada considera que hay cuestiones en las que el equipo de gobierno del Partido Socialista debería centrarse en mejorar, entre ellas, Izquierda Unida-Podemos destaca el palentino ausente, la presencia de las peñas como eje fundamental y la descentralización y desconcentración de actividades festivas únicamente en la zona centro de Palencia –si bien es cierto que IU-Podemos señala que se ha mejorado en este sentido, continúa siendo insuficiente desde su perspectiva-. Además, consideran importante reducir la cantidad de eventos y aumentar la calidad de los restantes ya que se han ocupado demasiados días y con una semana de fiestas hubiera sido perfectamente suficiente.

Por otro lado, Izquierda Unida-Podemos ha querido trasladar también las críticas principales que la ciudadanía ha trasladado a la organización y que comparten, entre las que destacan: la poca actividad del recinto ferial, que ha dejado mucho que desear al contar con muy pocas atracciones de las que algunas ni siquiera han estado todos los días que disponía el programa de fiestas; el horario de los conciertos “principales”, ya que los eventos musicales empezaban demasiado tarde cuando lo ideal sería que comenzasen a las 22:30; y finalmente, una de las críticas más sonadas, la decisión del equipo de gobierno de no repartir el programa de fiestas, un error que, de acuerdo con Izquierda Unida-Podemos, no debe volver a repetirse ya que han sobrado por miles y la gente ha estado desorientada acerca de los lugares en los que podían adquirir uno.

Finalmente, desde Izquierda Unida-Podemos consideran que el Partido Socialista no ha estado a la altura en relación con determinadas cuestiones. Por ejemplo, la agrupación de izquierdas señala que no se debería haber aceptado en ningún caso publicidad y patrocinios para las fiestas por parte de Recoletas, ya que no es una cuestión que afecte a la sanidad privada para nada, sino las fiestas populares de la ciudad; o también la relación de este equipo de gobierno con actividades taurinas cuando Palencia es una ciudad amiga de la infancia que no debería incluir en su programación de fiestas ninguna actividad relacionada con el maltrato animal y mucho menos dirigida a niñas y niños. Sin embargo, desde Izquierda Unida-Podemos sí destacan positivamente alguna de las decisiones del Partido Socialista, como el hecho de cancelar los fuegos artificiales, una cuestión que desde la agrupación política consideraron un acierto evidente.