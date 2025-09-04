Investigados dos menores tras robar en una vivienda en Barrios de la Vega

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a dos menores de nacionalidad española y marroquí, como supuestos autores de un delito de robo con fuerza en el interior de una vivienda. Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado lunes 22 de agosto, cuando dos personas accedieron al interior de una vivienda en la localidad de Barrios de la Vega (Palencia) tras saltar un muro de más de dos metros de altura ayudados por otros dos individuos, sustrayendo dos dispositivos de asistencia por voz, una videoconsola, dos relojes, un anillo, tres perfumes, cremas, tarjetas bancarias y dinero en efectivo.

Tras recibir el aviso de intrusión, la propietaria avisó al teléfono de emergencias 062 de la Guardia Civil, desplazándose hasta el lugar una patrulla que no observó gente ni en el interior ni en los alrededores de la vivienda. Posteriores investigaciones, y gracias a la colaboración ciudadana, se pudo determinar la identidad de las cuatro personas, siendo todos ellos menores de edad y vecinos de localidades cercanas, además del grado de participación de cada uno de ellos. También se pudieron recuperar todos los efectos sustraídos salvo el dinero en efectivo. A los dos menores que accedieron a la vivienda se les investigó por un delito de robo con fuerza, siendo puestos seguidamente a disposición de sus padres. Del mismo modo, los dos menores que ayudaron a los anteriores a saltar el muro, también fueron puestos a disposición de sus progenitores, informándoles de la participación en los hechos ocurridos. Las diligencias instruidas han quedado a disposición de la Fiscalía de Menores de Palencia.