Investigado por ocasionar daños en un tractor en Las Cabañas de Castilla

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a un varón de 34 años y nacionalidad española por la comisión de un supuesto delito de daños en un vehículo agrícola en Las Cabañas de Castilla. Los hechos tuvieron lugar cuando la víctima se encontraba labrando una de sus tierras, momento en el que una persona colocó unos tubos y un tractor en la salida de la misma, impidiendo así que pudiera abandonar el cultivo. Tras estos hechos, el autor de los mismos accedió al vehículo agrícola en el que se encontraba la víctima y comenzaron a forcejear entre los dos, produciendo daños en el tractor. Tras interponer denuncia, la Guardia Civil procedió a investigar al autor de los daños poniendo en conocimiento del juzgado correspondiente los hechos ocurridos.