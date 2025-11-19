Investigado por circular a 248 km/h por la A-231 término de Carrión de los Condes

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a un conductor de 33 años de edad y nacionalidad española por un delito de exceso de velocidad, al superar en más de 80 km/h la velocidad reglamentariamente establecida. Los hechos ocurrieron en la tarde de ayer martes 18 de noviembre, durante la realización de un control preventivo mixto de velocidad, alcohol y drogas realizado por componentes del Subsector de Tráfico de Palencia en la autovía A-231, cuando el cinemómetro controló a un turismo que circulaba a 248 km/h, siendo la velocidad máxima establecida en ese punto de 120 km/h.

Al tratarse de un exceso de velocidad en una vía interurbana, superior a los 80 km/h, en el momento de la notificación se le informó al conductor que había cometido un delito contra la seguridad vial al circular a una velocidad 128 km/h por encima de lo establecido para ese tramo de vía. También se le realizaron las pruebas de detección de alcohol y drogas, dando un resultado positivo en la segunda. Al tratarse de un conductor con domicilio en España, se procedió a su investigación, dándole en el momento la correspondiente cita para que se presente en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Carrión de los Condes, donde han sido remitidas las diligencias. Este tipo de delitos conlleva una pena de prisión de 3 a 6 meses, o multa de 6 a 12 meses, o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y en cualquier caso se impondrán también la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 1 a 4 años.