Los incendios forestales de la provincia de Palencia permanecen controlados y bajo vigilancia

La provincia de Palencia continúa bajo vigilancia por los incendios forestales que afectan a diversas áreas del territorio en un contexto de alerta máxima por las condiciones meteorológicas adversas que incrementan el riesgo de propagación.

En cuanto a la situación actual, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, José Antonio Rubio, ha informado que el incendio registrado en Mazobre no presenta llama activa, aunque permanece bajo vigilancia constante. De manera similar, el incendio en La Cruz Armada mantiene un estado de tranquilidad, sin actividad significativa que comprometa la estabilidad del perímetro.

Por otro lado, el incendio en la zona de Golobar sigue en vigilancia activa, con un agente y una cuadrilla especializados desplegados en la zona, quienes realizan labores de control y prevención para evitar cualquier eventualidad. Asimismo, la situación en Canalejas-Guardo es favorable y tras haber pasado durante el día de ayer a IGR 0, continúa controlado sin experimentar cambios.

Además, durante la tarde de ayer también se declararon cuatro nuevos focos en zonas fundamentalmente agrícolas, dos de los cuales afectaron a las localidades de Perazancas de Ojeda (Cervera de Pisuerga) y Cervatos de la Cueza, que fueron extinguidos con éxito gracias a la rápida intervención de los medios terrestres; y los otros dos incendios fueron declarados en Perales y La Venta (Becerril de Campos), que actualmente se encuentran activos pero controlados sin aparente riesgo de expansión. Este último foco, en La Venta, obligó incluso a cortar durante unas horas la carretera autonómica CL-615.

Ante esta situación, desde la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia se hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana y a la prudencia. En este periodo de alerta máxima por riesgo de incendios forestales se insta a la población a evitar el uso de maquinaria agrícola durante las horas de mayor temperatura, ya que dicha actividad incrementa significativamente el riesgo de generación de incendios forestales.

La colaboración activa de la ciudadanía es fundamental para proteger el patrimonio natural de la provincia y garantizar la seguridad de todos los habitantes. La Junta de Castilla y León recuerda la importancia de respetar las indicaciones y protocolos establecidos para minimizar la incidencia y el impacto de los incendios forestales, tal y como recoge la Orden FYM/510/2013, de 25 de junio, por la que se regula el uso del fuego y se establecen medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales en Castilla y León.