Un incendio en una vivienda de la capital provoca la muerte de cuatro mascotas

La propietaria de la vivienda tuvo que ser trasladada al hospital por una crisis de ansiedad.

Un incendio en una vivienda de la capital provoca la muerte de cuatro mascotas | Policía Local de Palencia

La Policía Local ha intervenido en la extinción de un incendio declarado en la cocina de una vivienda situada en la calle Vázquez Coronado de la capital palentina. La propietaria, de 52 años, ha tenido que ser trasladada al Hospital Río Carrión en ambulancia por una crisis de ansiedad. Sin embargo, las cuatro mascotas con las que convivía han fallecido como consecuencia de la inhalación de un denso humo que ha inundado la vivienda.

Pasadas las 10:30 horas llegaba el aviso de que una cocina se había incendiado y varias patrullas de Policía Local y dotaciones de Bomberos se han trasladado rápidamente al lugar. Los efectivos han accedido a la vivienda a través del tejado del edificio y han sofocado las llamas, que han dejado destrozada la cocina y cuyo humo ha causado la muerte de las cuatro mascotas con las que la mujer convivía, un perro y tres gatos. En el exterior, los agentes han asegurado la zona y cortado el tráfico durante las más de dos horas que ha durado la intervención.

