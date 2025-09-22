Identificados en Palencia un grupo armado con palos y un individuo sospechoso de portar arma de fuego

(ICAL) Agentes de la Policía Local de Palencia identificaron el pasado viernes a un grupo de personas en la calle Alonso París tras recibir una llamada que alertaba de la presencia de varios individuos armados con palos que perseguían a otros. Los agentes constataron que un grupo denunció haber sido amenazado por un varón de 46 años, quien, según los testigos, podría portar un arma de fuego.

Inmediatamente, se estableció un dispositivo de vigilancia en las inmediaciones de los domicilios de los implicados para prevenir posibles altercados, que finalmente no se produjeron, según fuentes policiales consultadas por Ical.

Por otro lado, el parte de sucesos recoge que, en la madrugada del sábado, efectivos de la Policía Local identificaron a dos varones de 25 y 35 años implicados en una pelea originada por una discusión relacionada con un asunto sentimental. Los agentes observaron que ambos presentaban signos de embriaguez, pero no constataron lesiones. Además, los implicados manifestaron que no deseaban presentar denuncia alguna.

En el ámbito del tráfico, a las 14.23 horas, en la calle Juan Bravo, se produjo un accidente de tráfico en el que un turismo colisionó con un andamio de obra y otro vehículo estacionado. El conductor del turismo, un varón de 59 años, dio positivo en la prueba de alcoholemia con un resultado de 0,63 miligramos por litro expirado, por lo que está siendo investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial.