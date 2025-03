Identificadas en Palencia tres personas por estafa mediante la técnica del hijo en apuros

La Guardia Civil de Palencia, en el marco de la operación Clemros, ha identificado a tres personas de nacionalidad española como supuestos autores de un delito de estafa, utilizando la técnica del hijo en apuros. Todo comenzó cuando la víctima recibió un mensaje de texto en su teléfono móvil desconocido, donde los estafadores se hacían pasar por su hijo, indicándole que pinchase en un enlace para ponerse en contacto con ese nuevo número por una conocida aplicación de mensajería instantánea. Cuando la víctima intercambia mensajes por esa aplicación, los estafadores le solicitan que realice una transferencia por valor de 2850€ a un número de cuenta.

Tras descubrir la víctima que había sido estafada, esta presenta una denuncia en un cuartel de la Guardia Civil, donde tras realizarse la oportuna investigación, los agentes pudieron determinar que el dinero transferido fue enviado a una entidad bancaria localizada en Malta, que estaba vinculada a una web de criptomonedas. Como resultado se logró identificar a las tres personas que estaban detrás de este tipo de estafa. Las diligencias instruidas han quedado a disposición del Juzgado de Instrucción Nº1 de Cervera de Pisuerga.

Recomendaciones para evitar este tipo de estafas

Es habitual que en nuestros teléfonos móviles recibamos mensajes de texto de remitentes desconocidos donde se nos informa de multas sin pagar, transferencias no autorizadas en nuestro banco o cualquier otro donde nos inviten a pinchar en un enlace. Todas estas formas de estafa son conocidas como smishing. Desde la Guardia Civil de Palencia se recomiendo desconfiar de mensajes de texto que no conozcamos, incluso de aquellos que se hagan pasar por familiares o amigos nuestros. Igualmente, no se debe pinchar en ningún enlace o descargar ningún archivo que nos llegue, ya que pueden ser maliciosos y apoderarse de las contraseñas que tengamos guardadas en el teléfono móvil.